R$ 600 milhões da Mega da Virada não é maior da história; inflação explica

A Mega-Sena da Virada deve pagar um prêmio de cerca de R$ 600 milhões aos apostadores que acertarem os seis números que serão sorteados na noite desta nesta terça-feira (31). Em termos nominais, esse é o maior montante da história da premiação, que começou em 2009.

Porém, considerando a inflação, o prêmio pago em 2023 valia mais. É o que aponta um cálculo feito pelo UOL com a ferramenta de correção monetária disponibilizada pelo Banco Central.

Entenda

O UOL fez um cálculo com todos os prêmios pagos pela Mega da Virada desde 2009, corrigindo os valores pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) desde a data do seu sorteio até novembro último, último dado disponível. O índice é divulgado mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e é a inflação oficial do país. Para chegar aos valores, a reportagem usou a Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central.

Corrigido, o prêmio do ano passado, de R$ 588.891.021,22, valeria hoje R$ 614.148.498,23. Isso significa que, para comprar todos os bens e serviços que os cerca de R$ 589 milhões de dezembro de 2023 adquiriam, hoje são necessários aproximadamente R$ 614 milhões. Considerando a inflação acumulada no período, de 4,29% (de 1º de janeiro até novembro deste ano), esse foi, na verdade, o maior prêmio da Mega da Virada na história.

Primeiro prêmio pago pela Mega da Virada, em 2009, foi de R$ 144.091.494,62. Com a correção, valeria atualmente R$ 338.547.722,33.

Veja os cálculos

2009

Prêmio pago: R$ 144.091.494,92

Prêmio corrigido: R$ 337.299.717,08

Prêmio pago: R$ 194.395.200,04

Prêmio corrigido: R$ 429.665.042,89

Prêmio pago: R$ 177.617.487,62

Prêmio corrigido: R$ 368.610.691,05

Prêmio pago: R$ 244.784.099,15

Prêmio corrigido: R$ 479.978.120,30

Prêmio pago: R$ 224.677.860,07

Prêmio corrigido: R$ 415.966.343,35

Prêmio pago: R$ 263.295.552,66

Prêmio corrigido: R$ 458.108.906,27

Prêmio pago: R$ 246.533.514,30

Prêmio corrigido: R$ 387.576.595,15

Prêmio pago: R$ 220.984.549,30

Prêmio corrigido: R$ 326.857.915,39

Prêmio pago: R$ 306.718.743,71

Prêmio corrigido: R$ 424.330.260,69

Prêmio pago: R$ 302.536.382,66

Prêmio corrigido: R$ 418.977.160,44

Prêmio pago: R$ 304.213.838,64

Prêmio corrigido: R$ 403.907.816,54

Prêmio pago: R$ 325.250.216,44

Prêmio corrigido: R$ 413.173.546,25

Prêmio pago: R$ 378.124.727,48

Prêmio corrigido: R$ 420.240.675,56

Prêmio pago: R$ 541.969.966,29

Prêmio corrigido: R$ 591.334.270,93

Prêmio pago: R$ 588.891.021,22

Prêmio corrigido: R$ 617.587.739,57