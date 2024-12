Bancos não abrem no dia 31, INSS sim; veja o que abre e fecha no Ano-Novo

O dia 1º de janeiro é feriado nacional, pela celebração do Ano-Novo. Geralmente é um dia em que até supermercados fecham as portas. Por isso, é necessário observar a alteração do funcionamento dos serviços.

Repartições públicas

Muitas cidades decretaram recesso até 5 de janeiro, por isso as repartições públicas não vão abrir. A exceção é para os chamados serviços essenciais: os serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica seguem com esquemas de plantão.

Bancos

Todas as agências bancárias do país não vão abrir no dia 1. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagos no dia 2 de janeiro, sem cobrança de juros. Os bancos vão abrir normalmente na quinta (2) e sexta (3), afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

No dia 31, as agências também não vão abrir, ainda segundo a Febraban. As áreas de caixas eletrônicos podem continuar abertas ou não, a depender da agência.

O Pix segue funcionando normalmente.

Bolsa de Valores

A Bolsa (B3), em São Paulo, não vai abrir na quarta-feira (1). Na terça (31), apenas ocorrerá o processamento de registros de Balcão, sem negociações. No dia 2, tudo volta à normalidade.

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão ficar fechadas nesta quarta-feira (1). As atividades na terça-feira seguem até 14h (ou antes, se for o caso). Tudo será retomado normalmente na quinta-feira (2).

O telefone 135 estará disponível para informações durante o feriado. Apenas o atendimento humanizado é que estará indisponível no dia 1.

Correios

As agências vão ficar fechadas nesta terça (31) e quarta-feira (1). As unidades reabrem nos horários habituais na quinta-feira (2).

Lotéricas

Segundo a Caixa Econômica Federal, os donos das lotéricas podem escolher se abrem ou não. Como as apostas para a Mega da Virada podem acontecer até 18h, independentemente do canal, não é raro que algumas casas abram no dia 31. Porém, como não há obrigatoriedade, elas podem fazer horários diferenciados.

Shoppings e comércio de rua

Não há uma regra, mas, em geral, são poucos os comércios que abrem no dia 1, geralmente supermercados. O comércio de rua deve fechar, assim como grande parte dos shoppings. Mas, será preciso consultar a situação na sua cidade.

Postos de combustíveis

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) afirma que os postos de combustíveis são obrigados a funcionar de segunda a sábado das 6h às 20h, inclusive em feriados.

Rodízio de veículos em SP

Na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos está suspenso até o dia 12 de janeiro. Portanto, veículos com quaisquer placas podem circular livremente no centro expandido durante o período de fim de ano. A restrição se mantém apenas a caminhões. O rodízio será retomado normalmente no dia 13 de janeiro, segunda-feira.