Tales: Economia nesse momento não é comparável à situação da época de Dilma

O dólar está mais de R$ 1 mais caro que no auge da crise econômica da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015 e 2016, mas a economia no atual momento não é comparável à situação da época, apontou o colunista Tales Faria na edição desta segunda-feira (30) do UOL News.

Evidentemente a economia nesse momento não é comparável à situação da época da Dilma. Os fundamentos econômicos estão muito melhores agora do que na época da Dilma.

E também não havia naquela época uma série de coisas que eram contadas na discussão sobre o dólar, que hoje em dia são contadas, são levadas em conta na discussão sobre o dólar. Havia também o mercado internacional, os Estados Unidos estão hoje em dia com o dólar muito mais fortalecido do que naquela época.

Praticamente todos os países do mundo estão com problemas em relação ao dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos estão oferecendo melhores condições na economia interna e também juros mais altos e levando dinheiro para o país.

Então, são situações bem diferentes. Há um estresse exagerado do mercado brasileiro, do mercado no Brasil, há condições externas mais desfavoráveis nesse momento.

E naquela época não havia arcabouço fiscal nenhum, não havia nenhuma forma de controle nessa época. Nós ainda temos alguma forma de fugir aos problemas que o dólar possa causar. São situações diferentes, mas essa comparação, é claro, acaba levando algum espanto em quem vê.

Tales Faria, colunista do UOL

Decisão de Dino sobre emendas é impecável e não decepciona, diz jurista

A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de liberar o pagamento de parte dos R$ 4,2 bilhões em emendas de deputados é impecável e não decepciona em nada, analisou o jurista Walfrido Warde.

A decisão do ministro Flávio Dino, no meu entender e dos meus colegas, é absolutamente impecável. A decisão não decepciona em nada. É importante, em primeiro lugar, deixar claro que a decisão mantém a ilegalidade do famoso ofício do dia 17 de dezembro que tenta travestir emendas individuais, de emendas coletivas.

Emendas secretas ao orçamento, a lei orçamentária, só fazem sentido no contexto de alguma ilegalidade. Se tem alguma coisa errada, ela é feita por debaixo do pano e é secreta. Então, a primeira lição que o ministro Dino dá na sua decisão é essa. Para que o país inteiro compreenda que essas coisas devem se dar debaixo da luz do Sol.

Walfrido Warde, jurista

Acidente na Coreia: avião é seguro e muito utilizado no Brasil, diz especialista

O Boeing 737-800 da Jeju Air, que colidiu contra um muro em aeroporto na Coreia do Sul e deixou 179 mortos, é totalmente seguro e também é utilizado no Brasil, explicou Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco.

Essa aeronave é uma aeronave segura. E esse tipo de aeronave é usado em praticamente todas as companhias aéreas do Brasil. Algumas delas, quase que todas as aeronaves são 737.

Então, eu não vi a necessidade, nesse momento, de cancelar a voo por causa desse motivo, mas compreendo plenamente o trauma que um acidente desses causa, e a reação, que é automática, daquele leigo que não entende na dúvida. Ele tem aversão ao risco e todo voo tem risco. Toda vez que você sai de casa, vai andar de carro, tem risco. Toda vez que você vai andar a pé tem risco. Sempre há risco.

Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco

