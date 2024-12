H&M promete inaugurar 1ª loja em shopping do interior de SP em 2025

A varejista sueca H&M deve instalar a primeira loja em 2025 em um shopping na cidade de Campinas (SP), antes mesmo da unidade de São Paulo, anunciada em setembro. A informação foi repassada em um comunicado pela controladora ALLOS, nesta sexta-feira (27).

O que aconteceu

Loja terá espaço de 2,3 mil m² no Parque D. Pedro Shopping, um dos maiores do país. A previsão é que a inauguração aconteça no segundo semestre de 2025.

Além de roupas, o espaço deve abrigar também a marca H&M House, de artigos para casa e decoração. Será a primeira operação do tipo no país, conforme comunicado encaminhado pela controladora ALLOS.

Primeira unidade do Brasil ainda está em construção. Loja da H&M está sendo montada no Shopping Iguatemi de São Paulo, mas só deve ficar pronta no final do ano que vem.

Rede foi fundada na Suécia em 1947. Ideia de trazer a rede para shoppings é para viabilizar expansão, segundo a companhia. Hoje a marca tem mais de 4.400 pontos de venda em 78 localidades no mundo.

H&M já havia falado sobre a intenção de vir para o Brasil antes. Em julho de 2023, a varejista disse que chegaria ao país em 2025. Gigante do varejo da moda já tentou vir ao Brasil outras vezes. Em 2014, a rede ensaiou abrir uma loja na avenida Paulista, mas desistiu.