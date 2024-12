Governo diz que carne brasileira não causa problemas à indústria da China

O governo federal nega preocupação com a investigação aberta pelo Ministério do Comércio da China nesta sexta-feira (27) para apurar as condições dos países exportadores de carne bovina. Em nota divulgada no final da manhã, o Brasil afirma que a carne brasileira não causa qualquer prejuízo à economia chinesa.

O que aconteceu?

Ministério do Comércio da China anunciou uma investigação em todos os países de quem importa carne bovina. O objetivo da apuração é, eventualmente, aplicar medidas de salvaguarda caso veja algum risco de prejuízo à indústria local.

Compras apuradas vão desde 2019 até o primeiro semestre de 2024, não só do Brasil, mas de todos os países que venderam carne para a China no período. Não há, em princípio, a adoção de qualquer medida preliminar. Portanto, a taxa de 12% aplicada pela China sobre as importações permanece vigente.

Chineses enfrentam excesso de oferta, o que derrubou os preços domésticos. Isso despertou a preocupação do governo, que adotou a apuração, que terá duração estimada de oito meses.

Governo brasileiro não vê preocupação com a medida. Em nota conjunta, os ministérios de Relações Exteriores, Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmam que a carne exportada não traz qualquer prejuízo à indústria chinesa. "Sendo, pelo contrário, importante fator de complementariedade da produção local chinesa", diz o texto.

China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina. Em 2024, as exportações brasileiras de carne bovina para o país somaram mais de 1 milhão de toneladas, aumento de 12,7% em relação ao mesmo período de 2023.