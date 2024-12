Japan Airlines restabelece sistema após sofrer ciberataque

A companhia aérea Japan Airlines (JAL) anunciou que restabeleceu os sistemas após sofrer um ataque cibernético nesta quinta-feira (26), o que provocou atrasos e cancelamentos de voos e interrompeu a venda de passagens.

"Identificamos a causa e o tamanho falha. O sistema foi restabelecido", afirmou a empresa em um comunicado. A JAL acrescentou que o ciberataque não comprometeu as informações de seus clientes e que a segurança também não foi afetada.

A imprensa japonesa relatou que o ataque foi uma ação conhecida como DDoS, que acontece quando os hackers tentam sobrecarregar um site ou servidor.

A companhia aérea informou que retomou as vendas de passagens domésticas e internacionais com decolagem nesta quinta-feira, que havia sido suspensa por algumas horas. Embora o ciberataque não tenha provocado grandes interrupções, a companhia aérea informou que 24 voos domésticos sofreram atrasos. Também foram registrados problemas com o sistema de registro de bagagens em vários aeroportos, segundo a imprensa.

A Japan Airlines (JAL), segunda maior companhia aérea japonesa depois da All Nippon Airways (ANA), é a mais recente empresa do Japão a sofrer um ciberataque. O popular site Niconico, de compartilhamento de vídeos, suspendeu as operações em junho devido a um ciberataque em larga escala, revelou o operador. Anteriormente, em 2022, um ataque cibernético causou interrupções em um fornecedor da Toyota, que obrigou a gigante automobilística a suspender as operações das fábricas no Japão durante um dia.