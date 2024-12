Empresa que fornece dados sobre o dólar ao Google admite erro na cotação

A MorningStar, empresa que fornece os dados sobre câmbio para o Google, admitiu ter errado na quarta-feira (25) ao enviar informações sobre o valor dólar. Os números foram mostrados no buscador. Em nota à plataforma, a Morningstar ainda informou já ter resolvido o problema.

O que aconteceu

Google exibe cotação incorreta do dólar. Durante o feriado de Natal, a plataforma apresentou o dólar a R$ 6,38, acima do valor de R$ 6,15 registrado no mercado à vista.

Mercado encerrou negociações antes do feriado. A última sessão foi na terça-feira (24), quando a moeda americana fechou a R$ 6,15. O período de recesso deixou o mercado de câmbio sem movimentações relevantes até a retomada das operações.

Cotação do Google é fornecida pela Morningstar. De acordo com a nota divulgada na quarta-feira, o Google afirmou que usa dados da Morningstar, empresa referência em pesquisas financeiras. Com sede em Chicago, a Morningstar atua em 27 países e tem reputação consolidada no mercado de dados.

Morningstar é questionada sobre erro. Em resposta ao Google, a empresa disse que "Devido a cotações de compra e venda imprecisas fornecidas por um contribuidor de taxas de terceiros por erro, os dados de câmbio para o Brasil temporariamente não refletiram o mercado em 25 de dezembro de 2024".

Morningstar diz que o problema já foi resolvido. A empresa de pesquisas financeiras disse estar "comprometida com a qualidade e a precisão de seus dados" e que trabalha para evitar mais erros como esse.

No entanto, Google segue sem mostrar cotação. O buscador, que interrompeu a mostra de dados sobre o valor do dólar nas últimas horas, ainda não retomou com o serviço apesar de a Morningstar dizer que o problema já foi resolvido.