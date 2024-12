Após erros, Google recebe ofício da AGU com recomendações sobre dólar

Do UOL, em São Paulo

A AGU (Advocacia Geral da União) encaminhou ofício ao Google nesta quinta-feira (26) pedindo para que a plataforma tome certos cuidados, listados no documento, para dar mais transparência nas informações passadas sobre a cotação do dólar.

No feriado de Natal, o Google apresentou o dólar a R$ 6,38, acima do valor de R$ 6,15 registrado no mercado à vista.

O que aconteceu

A AGU diz ter apurado junto ao Banco Central o erro cometido pela plataforma. Na própria quarta-feira (25) a AGU encaminhou um ofício ao Banco Central com pedido de informações sobre a cotação do dólar no feriado.

AGU alerta para os perigos da desinformação. No documento, é reforçado como informações imprecisas sobre o dólar podem afetar o mercado financeiro e a percepção pública. No feriado, o tema dólar a R$ 6,38 foi um dos mais discutidos no X (ex-Twitter).

Preocupação com a confiança dos investidores. Além disso, a AGU destaca que a desinformação sobre o mercado financeiro pode comprometer a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, uma vez que afeta a dos investidores, prejudica a tomada de decisões de investimento e impacta a economia real.

A desordem informacional pode gerar impactos negativos na cotação referente à moeda, interferir na percepção do mercado ou de pequenos investidores, pode comprometer a eficácia da política pública federal de estabilização cambial.

Advocacia Geral da União em ofício

Documento reforça que Google entendeu a gravidade da situação. Em ofício, a AGU pontua que a própria plataforma de busca retirou do ar ainda na quarta-feira seu mostrador de câmbio. Questionado pela reportagem tanto sobre isso quanto sobre o ofício da União, o Google disse que não iria se posicionar, reiterando, contudo, que os dados de câmbio mostrados na plataforma são da empresa Morningstar, que também admitiu o erro.

A AGU recomenda que o Google: