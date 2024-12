Índice do Consumidor: apesar de estável, otimismo está menor que em 2023

A confiança do consumidor se manteve em nível otimista em dezembro deste ano, apesar de uma queda significativa em comparação ao ano passado. É o que aponta o INC (Índice Nacional do Consumidor), divulgado pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo) nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu?

A média de confiança do consumidor atingiu, em dezembro, a marca de 103 pontos. Isso significa que o consumidor está otimista em relação ao andamento da economia, de acordo com o indicador. Apesar de estável, o número é 5,5% menor que o registrado em dezembro do ano passado, quando foi de 109 pontos.

Desde setembro, conforme a Associação Comercial de São Paulo, o índice se mantém acima dos 100 pontos. A sondagem, em parceria com a PiniOn, foi realizada com 1.679 famílias, em nível nacional, que moram em capitais e cidades de interior.

Na análise regional, houve uma queda de confiança em dezembro nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste. A confiança se mantém estável com leve variação positiva nas regiões Centro-Oeste e Sul.

A percepção das famílias em relação à própria situação financeira atual mostrou certa estabilidade. A pesquisa mostra que o quesito "segurança no emprego" ainda se mantém estável, dentro do otimismo, enquanto as expectativas futuras menos favoráveis, em média.

Piora da confiança em relação ao futuro impactou na disposição de compra de bens duráveis. O INC mostra que as famílias estão menos dispostas a comprar carro e casa, por exemplo, e até mesmo itens como geladeira e fogão. Também houve uma piora no desejo de investir o dinheiro a longo prazo.