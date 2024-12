AGU vai ouvir BC sobre cotação errada do dólar no Google

A AGU (Advocacia-Geral da União) informou que ouvirá o Banco Central do Brasil para apurar uma possível divulgação incorreta da cotação do dólar exibida no buscador Google nesta quarta-feira (25).

A plataforma chegou a mostrar que a moeda americana estava cotada a R$ 6,38, enquanto o fechamento oficial de segunda-feira (23) foi de R$ 6,15.

O que aconteceu

Google exibe dólar a R$ 6,38 nesta quarta-feira (25). A cotação, exibida na página de pesquisas, está acima do valor observado no mercado à vista, que encerrou a segunda-feira (23) em R$ 6,15, último dia de negociações locais antes do feriado de Natal.

Mercados estão fechados nesta quarta-feira. Tanto o mercado à vista quanto o futuro de dólar não operam devido às festividades de Natal, impossibilitando a confirmação de negociações em curso. Na véspera de Natal, o mercado foi pouco movimentado. Com os segmentos de derivativos fechados na terça-feira (24), as operações no mercado de câmbio à vista foram escassas, resultando em uma baixa atividade antes do feriado prolongado.

Dados vêm de provedores terceirizados. Em resposta ao UOL, o Google afirmou que as cotações exibidas na busca são provenientes de provedores globais de dados financeiros. A companhia também destacou que colabora com seus parceiros para investigar e resolver quaisquer preocupações relacionadas à exibição das informações financeiras. A empresa também indicou que os usuários podem consultar mais detalhes sobre as fontes de dados utilizadas através de links disponibilizados pela plataforma.

Google já mostrou cotação errada do dólar no início de novembro. Na ocasião, a plataforma exibiu valores divergentes, com a empresa reconhecendo o problema e afirmando que tomaria medidas para corrigi-lo. O Google mostrou dólar a R$ 6,18 quando a cotação real no momento era de R$ 5,7405, inferior ao fechamento anterior, que foi de R$ 5,7484.

AGU já atuou recentemente sobre o dólar

AGU (Advocacia-Geral da União) pediu investigação sobre fake news envolvendo Gabriel Galípolo, indicado de Lula à presidência do BC (Banco Central). O órgão enviou ofícios à Polícia Federal e à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para que sejam instaurados "procedimentos policial e administrativo", respectivamente.

Falsas falas de Galípolo estão sendo divulgadas em redes sociais. A investigação busca apurar a disseminação de fake news que atribuem declarações falsas ao diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central. A AGU ressalta a importância de investigar a origem e os impactos das fake news, que podem comprometer a credibilidade de figuras públicas e afetar o mercado financeiro. Galípolo assumirá a presidênciado BC no ano que vem.