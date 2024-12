Cade aprova joint venture entre Amil e Dasa

A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, nesta terça-feira (24), a combinação de ativos da Amil e da Dasa. Com essa transação, 25 hospitais, seis clínicas oncológicas e seis clínicas médicas, anteriormente pertencentes a Amil e Dasa, passarão a ser controlados pela Ímpar Serviços Hospitalares, joint venture de gestão compartilhada entre as duas empresas.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou o fechamento do acordo para a criação da Ímpar Serviços Hospitalares em junho. A rede terá 4,4 mil leitos e faturamento anual de R$ 10 bilhões.

Em nota, o Cade destacou que a Amil e seu grupo controlador atuam em todo o País com oferta de planos de saúde médico-hospitalares e de planos odontológicos, contando ainda com hospitais e centros médicos, além de rede credenciada de médicos, hospitais, clínicas e laboratórios. A Dasa, por sua vez, atua no mercado de serviço de apoio diagnóstico (SAD) em seus laboratórios, assim como em hospitais gerais, clínicas médicas e clínicas odontológicas.

A operação autorizada pelo Cade implica em sobreposição horizontal, ou seja, atuação conjunta das duas empresas, nos mercados de hospitais gerais, centros médicos, hemodinâmica e SAD nos municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Também foi identificada sobreposição dos serviços de oncologia ambulatorial nestas cidades e em Niterói (RJ).

A análise conduzida pela SG/Cade indica que há elementos de entrada e rivalidade suficientes para afastar a probabilidade de exercício de poder de mercado por parte das empresas em todos os mercados relevantes.

No caso da verticalização, a operação contará com integração vertical entre diversas atividades desempenhadas pela joint venture, incluindo serviços de apoio diagnóstico (SAD), hospitais gerais, centros médicos, hemodinâmica e oncologia ambulatorial (quimioterapia), com os serviços de planos de saúde oferecidos pela Amil.

Também haverá integração vertical entre os serviços de apoio a terceiros prestados pela Dasa e os serviços de SAD fornecidos pela Amil, além da distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, incluindo vacinas, realizada pela Dasa, e os serviços de planos de saúde ofertados pela Amil. A avaliação do Cade é de que esta operação não acarretaria risco de fechamento de mercado.