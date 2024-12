Pix supera 252 milhões de transações em um dia e bate recorde

O Pix, sistema instantâneo de transferências financeiras do BC (Banco Central), bateu um novo recorde ao superar 252,1 milhões de transações em um único dia na última sexta-feira (20).

O que aconteceu

Pix supera 252 milhões de transações em um único dia. O volume recorde de transferências correspondeu a um valor financeiro de R$ 162,9 bilhões, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (23) pelo BC.

Volume recorde coincide com pagamento do 13º salário. A segunda parcela da remuneração extra é disponibilizada até o dia 20 do mês de dezembro.

Recorde anterior havia sido registrado no início do mês. Com 250,5 milhões de transações, o dia 6 de dezembro de 2025 agora representa o segundo dia com mais transações pelo sistema de pagamentos instantâneos.

BC afirma que recordes confirmam sucesso do Pix. "Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil", diz.