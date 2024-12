Dona do iFood, Prosus compra Decolar por US$ 1,7 bilhão

Do UOL, em São Paulo

A Prosus, dona do iFood e gigante global de tecnologia, anunciou nesta segunda-feira (23) a aquisição da Despegar, conhecida no Brasil como Decolar, por US$ 19,50 por ação, que dá o total de US$ 1,7 bilhão. O montante representa um prêmio de 33% sobre o valor de fechamento das ações na última sexta-feira (20).

O que aconteceu

Conselho da Despegar recomenda aprovação da transação. O conselho de diretores da Despegar recomendou unanimemente que os acionistas aprovem a venda para a Prosus. A decisão foi endossada pelo comitê responsável pela negociação.

Aquisição reforça presença da Prosus na América Latina. Com a operação, a Prosus adiciona um ativo estratégico ao seu ecossistema, ampliando sua atuação para mais de 100 milhões de clientes em áreas como e-commerce, viagens e fintech. Fabricio Bloisi, CEO do grupo, afirmou que a compra da Despegar alinha-se à estratégia da empresa de criar um ecossistema de negócios complementares, aproveitando a expertise da Prosus em Inteligência Artificial e operação.

CEO da Despegar aponta benefícios aos stakeholders. Damián Scokin, CEO da Despegar, enfatizou o valor significativo para acionistas e clientes. Segundo ele, a Prosus é o parceiro ideal para expandir a oferta de serviços e melhorar a experiência dos consumidores.

Despegar é líder no setor de viagens na América Latina. Atuando em mais de 19 mercados, a Despegar conecta clientes por canais digitais e físicos, além de atender parceiros no segmento B2B. A empresa processa 9,5 milhões de transações anuais e gerou US$ 5,3 bilhões em reservas em 2023.

Prosus busca sinergias com outras empresas do grupo. A integração da Despegar ao portfólio da Prosus inclui parcerias com marcas consolidadas, como iFood e Sympla, visando alavancar o crescimento e ampliar a oferta de produtos e serviços.

Mercado promissor na América Latina impulsiona aquisição. Bloisi destacou o potencial da região, que combina crescimento do PIB com oportunidades no setor de viagens online, tornando a Despegar um investimento estratégico para o médio e longo prazo.

Conclusão da operação está prevista para 2025. A transação será finalizada no segundo trimestre de 2025, sujeita à aprovação regulatória e dos acionistas da Despegar. O pagamento será realizado com recursos próprios da Prosus.