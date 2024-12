Dólar abre a semana em alta de 1%, cotado a R$ 6,15

Após recuar nas últimas duas sessões, o dólar sobre nos primeiros negócios desta segunda-feira (23). Às 9h33, a moeda norte-americana subia 1,28%, cotada a R$ 6,1496.

O que aconteceu

Dólar volta a subir na abertura desta segunda-feira (23). Sem anúncios prévios de intervenção do Banco Centra no mercado de câmbio, a moeda norte-americana permanece em alta desde os primeiros negócios da sessão. A alta foi ampliada e a cotação da divisa voltou a superar R$ 6,15 pouco após as 9h30.

Leilões e falas de Lula acalmaram o mercado na semana passada. O fechamento da semana foi marcada pelo arrefecimento da moeda após fortes injeções de dólares no mercado cambial e as declarações do presidente em defesa do ajuste fiscal e da autonomia do BC.