BC vende mais US$ 3 bilhões em nova intervenção para segurar o dólar

O BC (Banco Central) ampliou nesta sexta-feira (20) a intervenção no mercado cambial e realizou um novo leilão de dólares. A oferta ocorreu logo na abertura dos negócios e resultou na venda à vista de US$ 3 bilhões. Ainda estão previstas outras duas negociações com o compromisso de recompra para as próximas horas.

O que aconteceu

Negociação inicial foi realizada logo na abertura da sessão. Novamente bem-sucedido, o leilão comercializou o total de US$ 3 bilhões no mercado à vista. A oferta havia sido anunciada na noite de ontem (19). No momento da negociação, o dólar operava em queda de 0,66%, a R$ 6,082.

Banco Central vai leiloar mais US$ 4 bilhões nesta sexta-feira. As ofertas de linha estão previstas para serem recebidas em dois lotes, com a venda máxima de US$ 2 bilhões em cada um deles. As negociações devem acontecer das 10h20 às 10h25 e das 10h40 às 10h45. Na modalidade, o BC se compromete a recomprar os valores no futuro.

Na véspera, atuação do BC injetou US$ 8 bilhões na economia. A intervenção realizada em dois leilões à vista contribuiu para o primeiro recuo do dólar em uma semana. Na principal intervenção, realizada após o dólar bater R$ 6,30, o BC injetou US$ 5 bilhões na economia. Trata-se do maior interferência à vista da história.

Oferta total de dólares no período supera US$ 20,76 bilhões. Entre a quinta-feira da semana passada (12) e ontem (19), o BC injetou US$ 12,7 bilhões na economia em três leilões de linha e negociou outros US$ 8 bilhões à vista.

Leilões à vista queimam as reservas internacionais do Brasil. Com as vendas de dólares na modalidade, o BC abre mão do montante estocado nas reservas internacionais. Já nos leilões de linha, a autoridade monetária assume o compromisso de recomprar os recursos no futuro.

Reservas internacionais somam mais de US$ 340 bilhões. Mesmo com os recentes leilões, o "colchão de segurança" das reservas cambiais totalizava US$ 352 bilhões até a última quarta-feira (18). Ainda sem contabilizar as últimas intervenções, o montante é o menor desde abril.