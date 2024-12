R$ 85 milhões: fóssil de Estegossauro movimenta mercado de ações

Fósseis de dinossauros estão em alta no mercado de ações. Em julho deste ano, um esqueleto de estegossauro foi arrematado por US$ 44,6 milhões. Nesta sexta-feira (20), outro exemplar será lançado como oferta pública.

O que aconteceu

Em julho, um fóssil apelidado de "Apex" foi comprado pelo bilionário Kennedy C. Griffin. O item valioso foi emprestado ao Museu Americano de História Natural, em Nova Iorque, reduzindo a preocupação da classe científica sobre o acesso aos fósseis para pesquisas paleontológicas.

Agora, uma nova oferta pública será aberta pela Rally, empresa que vende ações de diversos itens colecionáveis. Assim, investidores novamente poderão comprar ações de um fóssil de estegossauro.

Escavação de um fóssil de estegossauro nos EUA Imagem: Linkedin/Rally

Apelidado de "Steg", o fóssil foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês), um veículo de investimentos do país. Ainda há uma boa parte do esqueleto enterrada no Estado de Wyoming, nos Estados Unidos.

Fóssil de R$ 85 mi

O estegossauro que será lançado resultará em 200 mil ações, repartidas entre os investidores por US$ 68,75. Ou seja, espera-se arrecadar US$ 13,750 milhões (cerca de 85 milhões de reais).

As ações serão vendidas por meio do aplicativo da empresa e pelo site oficial da Rally, fugindo do padrão do mercado de ações. Em entrevista ao New York Times, o cofundador e diretor de Produtos da Rally disse estar confiante no sucesso do investimento.