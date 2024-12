Campos Neto diz que autonomia do BC livrou banco de 'decisões populistas'

Do UOL, em São Paulo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (20), em live no canal oficial da instituição no YouTube, que a autonomia conquistada durante sua gestão foi fundamental para a estabilidade econômica do país.

Segundo Campos Neto, a independência da política monetária "evita a influência de decisões populistas", contribuindo para maior confiança de investidores e produtores. A fala marcou sua despedida do cargo, com elogios ao modelo que separa ciclos políticos das decisões econômicas.

O que aconteceu

Campos Neto destaca a importância da autonomia do Banco Central. Em sua live de despedida no canal do BC, o presidente da instituição afirmou que a independência foi essencial para evitar "decisões populistas" na condução da política monetária.

A autonomia do Banco Central foi aprovada em 2021. O modelo, que garante independência administrativa e financeira à instituição, começou a ser implementado durante o mandato de Campos Neto, que assumiu o cargo em 2019.

Reformas econômicas foram elogiadas pelo presidente do BC. Campos Neto destacou as medidas adotadas nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, associando-as ao fortalecimento institucional do Banco Central e à aprovação da autonomia.

Autonomia questionada

A postura política de Campos Neto foi alvo de questionamentos. Sua participação em um grupo de WhatsApp com ministros do governo Bolsonaro e o uso de uma camiseta da seleção brasileira ao votar em 2022 geraram críticas sobre sua neutralidade à frente do BC.

O presidente Lula foi um crítico contumaz de Campos Neto e da política de juros. Desde a campanha presidencial, Lula questionou as ações do BC e, após assumir o cargo, afirmou que Campos Neto "joga contra a economia brasileira", citando os juros altos como um entrave ao crescimento econômico.

A política de juros sob Campos Neto foi marcada por medidas duras. Em sua primeira reunião do Copom, a Selic estava em 6,5% ao ano, mas subiu para 12,25% atualmente, com projeções de novos aumentos. Analistas consideram as decisões rigorosas, enquanto o BC afirma que os ajustes são necessários para conter a inflação.