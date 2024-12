Dólar hoje (19): veja movimentação do dia e qual a cotação agora

Do UOL, em São Paulo

O dólar abriu a quinta-feira (19) cotado a R$ 6,25 após os últimos dias de alta e recorde histórico. Na parte da tarde, a moeda norte-americana estava cotada em R$ 6,13, no recorte feito antes das 15h (de Brasília).

O que aconteceu

Cotação da moeda norte-americana já disparou 4,5% em dezembro. A alta fez o dólar saltar de R$ 6,0005 para R$ 6,2672 nos 18 primeiros dias do mês. No período, cinco dos 13 pregões resultaram na queda do valor da divisa ante o real.

O BC (Banco Central) realizou logo na abertura dos negócios desta quinta (19) uma nova intervenção do mercado cambial. No certame, a autoridade monetária vendeu US$ 3 bilhões em mais um leilão à vista da moeda.

Na quarta (18), a moeda americana fechou em forte alta de 2,82%, cotado a R$ 6,26, novo recorde, sob temor de que o pacote de corte de gastos proposto pelo governo federal seja desfigurado no Congresso. Apenas em 2024, a desvalorização do real frente ao dólar chega a 21%.

Especulação e volatilidade do real explicam alta do dólar, diz o economista Pedro Rossi em entrevista ao UOL. Veja opiniões de outros especialistas.

