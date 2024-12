Dólar supera R$ 6,17 nesta terça; leilão de US$ 1,27 bi não segura cotação

Do UOL, em São Paulo

Após fechar a segunda-feira (16) cotado a R$ 6,09, o maior valor nominal da história, o dólar mantém a tendência de alta na manhã desta terça-feira (17). A moeda norte-americana superou R$ 6,16 na abertura dos negócios e ampliou a alta para R$ 6,170.

O que aconteceu

Moeda norte-americana caminha para o maior valor nominal da história. Às 10h21, a cotação comercial da moeda norte-americana subia 1,24% e aparecia negociada a R$ 6,171. Caso a cotação seja mantida até o encerramento do pregão, a divisa renovará o maior valor desde o Plano Real.

Novo leilão não reverte valorização da moeda norte-americana ante o real. O certame realizado nesta manhã vendeu US$ 1,272 bilhão a uma taxa de corte de R$ 6,1005. Foram aceitas sete propostas na negociação, segundo o Depin (Departamento das Reservas Internacionais.

Na abertura dos negócios desta terça-feira, dólar superou os R$ 6,16. A moeda norte-americana abriu em forte alta antes de perder parte dos ganhos na primeira hora no pregão.

Na véspera, leilões não impediram valorização do dólar ante o real, A alta de 0,99% levou a divisa a R$ 6,0942, o maior valor nominal da história. A alta ocorreu mesmo com a venda de US$ 4,6 bilhões em leilões para conter a valorização da moeda.

Cotação do dólar para turistas avança 1,26% na manhã desta terça. A variação faz a comercialização da moeda norte-americana alcançar superar R$ 6,405, às 10h31. O valor de compra da divisa aparece em R$ 6,220.