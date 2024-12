Dólar começa dia com volatilidade à espera de avanço do pacote fiscal

O dólar comercial iniciou a sexta-feira (13) com pequena volatilidade enquanto o mercado financeiro monitora o andamento do pacote de corte de gastos do Orçamento proposto pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), empacado no Congresso Nacional. Na primeira meia hora de negócios, as cotações estavam em queda, e depois passaram a subir levemente.

O medo de que as contas da administração federal saiam do controle tem pressionado a cotação da moeda americana, que acumula alta de quase 24% neste ano.

O que está acontecendo no câmbio

Por volta das 9h35, o dólar comercial subia 0,16%, vendido a R$ 6,018. Mais cedo, chegou a cair até 5,973 A cotação comercial, utilizada nas transações entre empresas, é referência para todas as outras cotações no país.

No mesmo horário, o dólar turismo ainda não tinha negociações suficientes para formar a cotação. Na quinta (12), terminou o expediente em alta de 0,48%, vendido a R$ 6,26.

Pacote fiscal

O deputado Moses Rodrigues (União Brasil-CE) foi escolhido na quarta (11) como relator, na Câmara dos Deputados, da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do corte de gastos. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Rodrigues disse que não pretende "endurecer" a medida, apertando mais o Orçamento.

Esse posicionamento desagrada aos investidores. Com uma avaliação de que as medidas propostas pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não serão suficientes para equilibrar as contas públicas, o mercado financeiro esperava que o Congresso fizesse ajustes adicionais.