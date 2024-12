Vendas do comércio crescem em outubro e acumulam alta de 5% em 2024

As vendas no comércio varejista no Brasil cresceram 0,4% no mês de outubro, na comparação com setembro, segundo dados apresentados nesta quinta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com o mesmo período do ano passado, a PMC (Pesquisa Mensal do Comércio) apresenta alta de 6,5%.

O que aconteceu

Comércio apresenta segunda alta seguida ante o mês anterior. A variação de 0,4% do setor em outubro é vista como uma estabilidade na comparação com o avanço de 0,6% registrado em setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado, o avanço é de 6,5%.

Volume de vendas segue no campo positivo no acumulado de 2024. O setor apresenta alta acumulada de 5% no acumulado dos dez primeiros meses deste ano. Para Cristiano Santos, gerente da PMC, afirma que o resultado marca uma trajetória positiva do comércio brasileiro.

Dos dez meses apurados até agora, apenas junho registrou queda efetiva (-0,9%). Nos demais, houve crescimento ou estabilidade.

Cristiano Santos, gerente da PMC

Cenário positivo renova o patamar recorde da pesquisa, diz Santos. O gerente do estudo afirma que os dados apontam para o "aquecimento do comércio nacional". "Já é a terceira vez no ano que o recorde se renova", diz ele, sobre a série histórica iniciada em 2012.

Setores

Varejo foi impulsionado pela venda de móveis e eletrodomésticos. A alta de 7,5% do segmento em outubro foi seguida dos ramos de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,7%), tecidos, vestuário e calçados (1,7%) e combustíveis e lubrificantes (1,3%).

Outros setores tiveram altas menos expressivas em relação a setembro. As variações foram apresentadas pelos ramos de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,3%) e livros, jornais, revistas e papelaria (0,3%).

Duas atividades apresentaram resultados negativos na comparação. As baixas ante setembro foram verificadas nos grupamentos de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-1,1%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,5%).