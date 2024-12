Trilhões de reais: Musk se torna 1ª pessoa a acumular mais de US$ 400 bilhões

O polêmico fundador da SpaceX e da Tesla, também proprietário do X, Elon Musk, o homem mais rico do planeta, é a primeira pessoa a acumular uma fortuna superior a US$ 400 bilhões (R$ 2,4 trilhões), informou a agência Bloomberg.

O preço das ações da Tesla subiram 65% desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, segundo a Bloomberg. Esse salto ocorreu após a SpaceX e seus investidores concordarem em comprar US$ 1,25 bilhão (R$ 7,54 bilhões) em ações em uma transação que elevou o valor da empresa espacial para cerca de US$ 350 bilhões (R$ 2,11 trilhões).

Essa transação aumentou a fortuna pessoal de Musk em cerca de US$ 50 bilhões (R$ 301 bilhões), elevando-a para US$ 440 bilhões, de acordo com a Bloomberg.

Aliado de Trump, Musk foi o principal doador político da história recente dos Estados Unidos, com mais de US$ 270 milhões (R$ 1,63 bilhão) durante a última campanha presidencial, segundo dados da Comissão Eleitoral Federal (FEC).

Esse valor é o maior proveniente de um único doador não candidato, de acordo com dados do OpenSecrets, uma organização sem fins lucrativos que monitora "o dinheiro na política e seus efeitos sobre a política".

A proximidade de Musk com Trump gerou preocupações sobre possíveis conflitos de interesse. O republicano assumirá a presidência em 20 de janeiro.

Musk estará à frente de uma comissão encarregada de reduzir os gastos públicos para tornar o Estado federal mais eficiente.