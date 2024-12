Única brasileira em lista da Forbes preside Banco do Brasil e foi feirante

Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, é a única brasileira na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo elaborada pela revista Forbes. A executiva ocupa a 18ª posição no ranking liderado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Quem é Tarciana

Primeira mulher a presidir o Banco do Brasil, está no cargo desde janeiro de 2023. Nascida em Campina Grande (PB), ela iniciou sua carreira profissional como feirante. Também foi professora antes de ingressar no Banco do Brasil, em 2000.

Em 2002, Tarciana assumiu seu primeiro cargo de gestão no banco. Em dez anos, exerceu diversas funções na rede de varejo no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste.

Em 2021, Tarciana assumiu uma diretoria na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes. Ela é formada em Administração, com pós-graduação em Marketing e em Liderança, Inovação e Gestão.

Tarciana representa o setor financeiro junto a nomes como a CEO do Citi, Jane Fraser, e a presidente do Conselho do Santander, Ana Botín. Na lista geral, ficou à frente de nomes como a cantora pop Taylor Swift e a apresentadora de televisão e empresária Oprah Winfrey.

A presidente do BB também entrou para a lista no ano passado. Ela ficou na 24ª posição e celebrou a conquista no LinkedIn. "Minha nomeação à presidência foi carregada de simbolismo. Uma mulher negra, paraibana e lésbica ser a primeira presidenta do Banco do Brasil. O simbólico importa. E importa demais", escreveu na ocasião.

A Forbes pontuou a atuação da executiva em temas ligados ao meio ambiente, com a captação de recursos no exterior junto a mecanismos multilaterais. Em nota, a presidente do BB afirma que sua entrada na lista pelo segundo ano consecutivo é fruto de trabalho coletivo. "Ele pertence a todos os colegas e parceiros que fazem das estratégias e ações à frente do BB realidades que transformam a vida de tantas comunidades no Brasil e no mundo. Espero que ver uma brasileira em um ranking desses seja inspiração para nossas meninas por todos os cantos do País", diz.

* Com Estadão Conteúdo e reportagem publicada em 08/12/2023