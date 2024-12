BCE volta a reduzir juros e mantém porta aberta para novos cortes

O Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros pela quarta vez este ano nesta quinta-feira e manteve a porta aberta para um maior afrouxamento em 2025, uma vez que o crescimento é afetado pela instabilidade política no país e pelo risco de uma nova guerra comercial com os Estados Unidos.

O BCE tem afrouxado a política monetária este ano, uma vez que as preocupações com a inflação evaporaram em grande parte e o debate mudou para a questão de saber se está cortando as taxas com rapidez suficiente para apoiar uma economia estagnada que está ficando para trás de seus pares globais.

Prevendo que a inflação voltará à sua meta de 2% no início de 2025 e que o crescimento permanecerá lento, o BCE reduziu sua taxa de depósito de 3,25% para 3%, em linha com as expectativas, e alterou sua orientação.

O banco também mudou sua orientação, o que provavelmente será visto como uma indicação de mais cortes.

"O processo de desinflação está bem encaminhado", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em entrevista à imprensa. "Em 2025 deveremos estar em 2%".

Em seu comunicado, o BCE removendo a promessa anterior de manter a política monetária "suficientemente restritiva", sinalizando um retorno a, pelo menos, um cenário neutro para a política monetária, em que ela não estimula nem desacelera o crescimento.

Entretanto, esse sinal foi mais fraco do que muitos economistas esperavam, especialmente devido a um alerta de que a inflação doméstica continua alta.

Embora "neutro" seja um termo impreciso, a maioria das autoridades o coloca entre 2% e 2,5%, o que sugere que vários outros cortes nos juros estão por vir antes que o BCE chegue lá.

Entretanto, o banco insistiu que não está se comprometendo com nenhuma trajetória de política monetária específica e disse que irá manter a opcionalidade.

"O BCE tem que reagir e acelerar o ritmo de corte de juros", disse Sylvain Broyer, economista-chefe de EMEA na S&P Global Ratings, acrescentando: "Um compromisso de cortar juros mais até que a taxa de depósito alcance a neutralidade é necessário."

Lagarde reconheceu que "houve algumas discussões" sobre uma redução de 50 pontos-(base), mas disse que o consenso foi de um movimento de 25 pontos.