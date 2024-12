Setor de serviços cresce 1,1% e alcança patamar recorde em outubro

O setor de serviços cresceu 1,1% no mês de outubro e alcançou o ponto mais alto da série histórica, iniciada em 2011, mostram dados divulgados nesta quarta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O que aconteceu

Volume de serviços está 17,8% acima do nível pré-pandemia. Com os crescimentos expressivos registrados em setembro (1%) e outubro (1,1%), o setor ampliou o descolamento do patamar de fevereiro de 2020, último mês sem os efeitos da crise sanitária na economia mundial.

Setor de serviços cresce puxado pelo ramo de transportes. O avanço do salto responsável por quase 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional foi influenciado pelo avanço de 4,1% dos serviços de transportes em outubro.

Quatro modais dos transportes registraram taxas positivas. A principal alta foi do ramo aéreo (27,1%). Na sequência, aparecem os segmentos de serviços auxiliares dos transportes e correio (2,6%), terrestre (1,6%) e aquaviário (0,7%);

Transporte de passageiros (8,7%) e de cargas (1,5%) avançam. As altas na comparação com o mês de setembro colocam o segmento em patamar 10,9% acima do período pré-pandemia. Ainda assim, o setor aparece 14,4% abaixo do ponto mais alto da série histórica, atingido em fevereiro de 2014.

Passagens aéreas mais baratas justificam a alta do segmento. Segundo Rodrigo Lobo, gerente da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), "o transporte aéreo exerceu o principal impacto positivo no mês em função da queda observada nos preços das passagens aéreas".

Comparação anual mostra alta de 19,4% do volume de serviços. O desempenho ante outubro do ano passado é o maior registrado desde setembro de 2022 (22,8%). O resultado contou com a contribuição do avanço e 1,5% do transporte de cargas, que apresentou taxas negativas nos cinco meses anteriores.

Volume de serviços cresceu em 22 das 27 unidades da federação. Na série com ajuste sazonal (livre de influências), os principais impactos positivos partiram de São Paulo (1,2%), Rio Grande do Sul (5,1%) e Paraná (2,1%). Por outro lado, o Rio de Janeiro registrou a principal influência negativa (-1,8%).

A queda do volume de serviços no Rio está correlacionada à forte alta verificada no mês de setembro, no segmento de espetáculos teatrais e musicais, em função da realização do Rock in Rio.

Rodrigo Lobo, gerente da PMS

Turismo

Volume de atividades turísticas do Brasil aumenta 4,7% em outubro. Com o resultado, o turismo aparece 12,9% acima do patamar pré-pandemia e também renova o ponto mais alto da série. O dado supera o antigo ápice, apurado em junho de 2024, em 4,4%;

Atividades turísticas crescem em 16 dos 17 locais pesquisados. Na comparação com setembro, os destaques ficam por conta de São Paulo (8,5%), Pernambuco (8,7%), Bahia (4,8%), Ceará (10,8%) e Distrito Federal (6,6%). Por outro lado, apenas o Rio de Janeiro (-6,5%) registrou perda no mês.

Crescimento do turismo ante o mesmo período de 2023 foi de 8,5%. O percentual corresponde ao quinto resultado positivo consecutivo do segmento na mesma base de comparação. Os destaques na análise foram dos ramos de transporte aéreo de passageiros, restaurantes, serviços de buffet, espetáculos teatrais e musicais e agências de viagens.