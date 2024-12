Dólar cai e Bolsa opera perto da estabilidade à espera de decisão por juros

O dólar cai e a Bolsa de Valores tem oscilações em torno da estabilidade nesta quarta-feira (11), com os investidores à espera do anúncio da decisão de juros do Copom (Comitê de Política Monetária) após o fechamento do mercado. Nos Estados Unidos, a taxa de inflação anual acelerou para 2,7% em novembro, conforme as projeções.

A tramitação do pacote de corte de gastos em Brasília também continua no foco.

O que está acontecendo

O dólar comercial tinha queda de 0,29%, vendido a R$ 6,030. O turismo tinha desvalorização de 0,27%, para R$ 6,274.

Por volta de 12h a Bolsa de Valores de São Paulo oscilava perto da estabilidade. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, caía para 127.701,69 pontos.

O Copom tem hoje a última reunião do ano. E, diferentemente dos encontros anteriores, o mercado está dividido entre duas apostas: uma alta de 0,75 ponto percentual ou de 1 ponto.

Na capital federal, para agilizar a votação do pacote de corte de gastos, o governo publicou ontem à noite a portaria acertada com a cúpula do Congresso. O objetivo é regularizar os pagamentos de emendas parlamentares que estavam suspensos desde agosto.

Nos EUA

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu para 2,7% em 12 meses terminados em novembro, conforme o esperado pelo mercado. O dado aponta que a inflação subiu em um ritmo anual mais rápido no mês passado. Em novembro, a alta foi de 0,3%, informou o Bureau of Labor Statistics, o departamento de estatísticas americano, às 10h30.

O dado é importante por que é o principal parâmetro utilizado Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na decisão sobre as taxas dos EUA, na próxima quarta-feira, dia 18. Os mercados esperam fortemente que o banco reduza sua taxa básica de juros de curto prazo em um quarto de ponto percentual, mas que depois pule janeiro para medir o impacto que cortes sucessivos tiveram na economia.

Quanto menor a taxa de juros nos EUA, melhor para o Brasil. Com a expectativa de que haja um aumento da Selic aqui, espera-se que os investidores voltem a aplicar seu dinheiro no mercado nacional. Muitos emprestam em países com taxas menores para aproveitar juros melhores aqui, o que é chamado de "carry trade".