Dólar cai e Bolsa sobe com sinalização sobre tramitação do corte de gastos

O dólar tem baixa nesta terça-feira (10) e a Bolsa de Valores trabalha em alta, depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que pode destravar a tramitação do pacote de corte de gastos no Congresso Nacional.

O que está acontecendo

Por volta das 11h25, o dólar comercial caía 0,51%, vendido a R$ 6,051. O turismo tinha desvalorização de 0,58%, para R$ 6,280.

A Bolsa de Valores de São Paulo operava em alta 0,72%. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, subia para 128.128 pontos.

Lira conversou com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), numa reunião de última hora na tarde desta segunda-feira (9). O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também foi convidado.

Lula foi alertado que pacote de ajuste fiscal estava travado. Pouco antes da reunião, Lira esteve com líderes de partidos e todos decidiram suspender a votação dos projetos de corte de gastos, após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de rejeitar o pedido da AGU (Advocacia Geral da União) para rever sua decisão que impôs condições de transparência para o pagamento de emendas parlamentares.

Após o encontro, Lira convocou alguns líderes para conversar. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou a alguns líderes que o governo deve cumprir a lei das emendas parlamentares e que os projetos de ajuste fiscal podem começar a caminhar nos próximos dias.

Essa informação animou os investidores. Pelo calendário legislativo, o governo tem apenas mais duas semanas de trabalhos dos parlamentares para aprovar o pacote fiscal, que prevê uma contenção de despesas públicas de cerca de 70 bilhões de reais até 2026.

A desaceleração da inflação de novembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também pode animar do mercado. A inflação oficial do Brasil perdeu ritmo ao subir 0,39% em novembro, ante alta de 0,56% em outubro. Apesar da desaceleração, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado em 12 meses atinge 4,87%, acima do teto da meta.

Internacionalmente, o dólar perde força — principalmente em relação ao yuan chinês depois que os principais líderes da China prometeram afrouxar a política monetária e fornecer mais suporte para a economia em desaceleração. O premiê Li Qiang criticou as ameaças de tarifas mais altas sobre as exportações chinesas pelos Estados Unidos nesta segunda, dizendo que elas atrapalham o crescimento global.