Braga nega IVA de 28% com a reforma tributária: 'Impacto será de 0,13%"

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária no Senado, descartou que a alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) Dual chegará a 28%. Ele afirma que as mudanças no texto adicionam 0,13% no valor das tarifas.

O que aconteceu

Relator citou cálculos do Ministério da Fazenda. "Se o impacto da Câmara for 27%, estamos falando de 27,13%. Se for se 26,5%, será de 26,73%, não de 28%"", disse Braga nesta terça-feira (10), em entrevista à GloboNews.

O cálculo que o Ministério da Fazenda me apresentou é de que, com as mudanças que fizemos no relatório, o impacto é de exatamente 0,13%.

Eduardo Braga, relator da reforma tributária

Ele diz que foram realizadas mudanças "técnicas" ao texto. Ao comentar as alterações em relação à proposta encaminhada pela Câmara dos Deputados, Braga destaca a necessidade de alcançar maior segurança jurídica à reforma tributária. Segundo ele, a iniciativa tem o objetivo de inibir a sonegação fiscal.

O Imposto Seletivo sobre minerais foi colocado em 0,25% na exportação, mas não há tributação na exportação. Nós mantivemos os 0,25%, mas na extração mineral, porque é uma decisão da União. [...] É uma segurança jurídica importante, que vai aumentar a arrecadação com equilibro e responsabilidade.

Eduardo Braga, relator da reforma tributária

Leitura do relatório de Braga foi adiada. Após a entrega do texto à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta segunda-feira (9), a falta de quórum impediu a conclusão dos trabalhos. Brega prevê a leitura do relatório nesta terça-feira. O parecer deve ser analisado pelo colegiado amanhã (11), antes de seguir para o plenário da Casa.