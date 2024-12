Saiba quais os próximos passos da reforma tributária após análise da CCJ

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou nesta segunda-feira (9) o relatório sobre a regulamentação da reforma tributária. Com a leitura da proposta, o texto deve ser analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado na próxima quarta-feira (11).

O que aconteceu

Após ser analisado pela CCJ, o relatório seguirá ao Plenário. O texto lido pelo senador Eduardo Braga deve ser votado pelo colegiado na quarta-feira (11), com um intervalo de 48 horas para a análise entre dos parlamentares. Para o senador Otto Alencar (PSD-BA), vice-líder do governo no Senado, a proposta pode ser analisada imediatamente no plenário.

Oposição prevê votação do texto apenas na próxima semana. O senador Efraim Filho (União-PB) avalia que a reforma tributária exige uma análise aprofundada dos parlamentares. "Aprovado na CCJ, dificilmente um tema dessa envergadura viria para a pauta no mesmo dia, a não ser que seja produzido o consenso", afirma.

Tramitação em regime de urgência foi retirada em outubro. A determinação assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva atendeu a cobrança de líderes partidários, que cobravam mais tempo para analisar as alterações tributárias. Com a decisão, foi possível destravar a pauta de votações da Casa Legislativa.

Reforma é vista como prioridade pelo presidente do Senado. Em posicionamentos recentes, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) trata a reforma tributária com exclusividade e manifesta o interesse de aprovar a proposta ainda neste ano.

Reforma tributária e pacote de gastos são prioridades que o Senado vai cuidar até o recesso. Fiz um apelo aos líderes que pudéssemos fazer um esforço concentrado.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Texto da reforma tributária recebeu mais de 1.900 emendas. Segundo Braga "não faltou debate" para a elaboração do relatório, construído após 35 audiências públicas no âmbito da CCJ e da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). Ele estima que mais de 600 sugestões foram incorporadas ao relatório.

Não faltou debate com a sociedade, não faltou debate com o setor produtivo, não faltou apresentação de emendas. 1.940 emendas, além do trabalho que a CAE fez, que recomenda 510 sugestões e apresenta 180 proposituras de emendas.

Eduardo Braga, relator da reforma tributária

Proposta ainda pode retornar à Câmara dos Deputados. Caso existam alterações em relação ao projeto aprovado pelos deputados em julho, o texto voltará à Câmara para uma nova análise com as modificações antes de seguir para a sanção presidencial.

O que diz a reforma

Ponto central da proposta prevê a unificação dos tributos. Conforme o projeto, as cobranças de PIS, Cofins, ICMS, IPI e ISS serão substituídas pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e pelo IS (Imposto Seletivo).

Alterações dão espaço ao IVA (Imposto sobre Valor Agregado) Dual. Com alíquota máxima estimada em 26,5%, o tributo será o responsável pela unificação da CBS (8,8%) e do IBS (17,7%) e alcança todas as operações de bens e serviços, que serão taxados exclusivamente no destino. Caso a cobrança supere a trava definida pelos deputados, o governo será obrigado a definir uma forma de reduzir a carga tributária.

Mudanças devem ocorrer gradualmente nos próximos oito anos, O IBS entrará no lugar do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do ISS (Imposto sobre Serviços). Já a CBS vai substituir o PIS (Programa de Integração Social), a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que tem natureza federal.