Após Black Friday forte, varejo está otimista com vendas do Natal em 2024

A Black Friday de 2024 foi um sucesso e recuperou os níveis de venda pré-pandemia. Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que a data é uma sinalização do que deve acontecer no Natal e esperam bons resultados para o varejo também neste final de ano.

O que aconteceu

As vendas foram maiores na Black Friday deste ano. O Índice Cielo do Varejo Ampliado registrou aumento de 17,1% nas vendas do comércio físico e de 8,9% no e-commerce.

Varejo deve ter crescimento de vendas no Natal. Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese Retail, afirma que a Black Friday teve resultados positivos, mas não bons a ponto de interferir nas compras de Natal.

A Black foi positiva, mas não é que foi explosiva. Não foi boa a ponto de canibalizar as vendas do Natal, mas a coincidência do pagamento do 13º às vésperas da Black fez aumentar um pouco o que se comprou na Black, alguma coisa foi antecipada, e vai significar vendas a menos em dezembro.

Alberto Serrentino, fundador da consultoria Varese Retail

Nem sempre há uma relação clara entre Black Friday e Natal. Para Danniela Eiger, head de varejo da XP, é possível que o consumidor antecipe as compras para aproveitar as promoções, mas que comportamento depende muito mais do cenário macroeconômico e do apetite para consumo. Eiger diz que não existem indicadores que façam uma correlação entre as datas.

Black Friday é um termômetro para o consumo. Normalmente, quando as vendas vão mal, pode indicar um Natal mais fraco ou mediano e vice-versa. "Os setores mais expostos ao evento são os de duráveis e e-commerce, especialmente eletrônicos e eletroportáteis, porque os descontos percentuais nesses produtos têm maior valor em reais", afirma Eiger.

Natal é sobre emoção

Black Friday foi a melhor dos últimos anos. Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o varejo do Google Brasil, diz que apenas 20% dos consumidores aproveitam a data para comprar presentes de Natal. A maioria faz compras para si mesmo.

Em geral as datas não se canibalizam e ambas têm sua importância para o varejo. O que observamos de diferente esse ano é que, com a proximidade da Black com o Natal, aumentou o interesse em alguns itens natalinos, especialmente decoração e árvores de Natal.

Gleidys Salvanha, diretora de negócios para o varejo do Google Brasil

Resultado deste ano superou os níveis pré-pandemia. Roberto Kanter, economista, especialista em varejo e professor de MBAs da FGV, afirma que Natal tem apelo emocional. A Black Friday fala mais sobre ofertas, enquanto o Natal é sobre emoção, recompensa e família. Para Kanter, as duas datas podem conviver bem.

Segunda parcela do 13º salário pode impulsionar o Natal. O depósito precisa ser feito até 20 de dezembro e, com mais dinheiro no bolso, Salvanha diz que existem possibilidades de as vendas do Natal serem tão boas quanto as da Black Friday.