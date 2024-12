Dólar cai e Bolsa sobe com expectativa por Selic e estímulos na China

O dólar tem baixa nesta segunda-feira (09) e a Bolsa de Valores opera em elevação, na expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que acontece na quarta-feira (11), em meio a expectativas crescentes de que a Selic possa subir 0,75 ponto percentual.

Também há os reflexos positivos da primeira mudança na política fiscal feita pela China desde 2011, anunciada nesta segunda.

O que está acontecendo

Por volta de meio-dia, o dólar comercial tinha queda de 0,50%, vendido a R$ 6,041. O turismo tinha desvalorização de 0,55%, para R$ 6,285.

A Bolsa de Valores de São Paulo operava em alta 1,18%. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, subiu para 127.430 pontos.

Os investidores estão no aguardo de dados importantes esta semana, como a a decisão sobre a Selic na quarta-feira (11). Conforme a pesquisa feita pelo Banco Central com mais de 100 analistas e economistas, o mercado prevê para o fechamento de 2024, juro de 12% ao ano. Isso pressupõe uma nova elevação nesta semana. A previsão anterior era de 11,75%. Atualmente, a taxa Selic está em 11,25% ao ano, após dois aumentos.

É por causa do diferencial de juros internacional que o mercado está ansioso pela nova taxa de juros que o BC define depois de amanhã. Juros altos são ruins para as empresas, os investimentos e para a Bolsa. Mas o mercado acredita que se a taxa aqui for mais alta, o dinheiro de investidores no mundo todo voltará a ser aplicado no Brasil. Muitos emprestam em países onde o juro é baixo e aplicam onde a taxa é mais alta. Esse fluxo aumentaria a quantidade de dólares no mercado e ajudaria o câmbio a arrefecer.

Assim, as investidores também estão de olho na agenda internacional. O Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos será divulgado na quarta e é um termômetro para as apostas sobre o próximo movimento do Federal Reserve (Fed, o banco Central dos EUA). Juros menores lá ajudam o capital a vir para cá.

Na China

O governo chinês sinalizou a intenção de impulsionar o consumo "vigorosamente", melhorar a eficiência dos investimentos e expandir a demanda doméstica "em todas as direções". Segundo o comunicado sobre uma reunião do Politburo, principal órgão político da China, nesta segunda, Pequim se comprometeu a pôr em prática uma política fiscal "mais proativa" e uma postura monetária "moderadamente frouxa" em 2025. O comitê também pretende adotar medidas para estabilizar o setor imobiliário e o mercado acionário.

Isso é bom para o Brasil porque a China é o principal destino das exportações nacionais. Dentre elas estão minério de ferro, cimento e alimentos.