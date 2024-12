Fim de Papo analisa desfecho do Brasileirão em edição especial na TV

Momento de celebração para alguns e de tristeza para outros, o Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada hoje, e o Fim de Papo terá uma edição especial para acompanhar os momentos finais da competição, com análises, opinião e toda a repercussão dos jogos que definem o destino de clubes e torcedores.

Com apresentação de Luiza Oliveira e Domitila Becker, o programa ao vivo estará no ar das 15h30 às 19h, no Canal UOL, que está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura do país.

O Fim de Papo especial reunirá um time de comentaristas de peso: PVC, Bodão, Vitor Guedes, Milly Lacombe e Renato Mauricio Prado vão debater os momentos mais importantes da temporada e discutir o futuro dos times - e de seus técnicos - para o ano que vem.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros.

