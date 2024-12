Como Taylor Swift: fundadora do Nubank é uma das mais influentes de 2024

Cristina Helena Junqueira, cofundadora do Nubank, está na lista das 25 mulheres mais influentes de 2024 escolhidas pelo jornal britânico Financial Times.

A empresária está ao lado de cantoras como Taylor Swift e Charli XCX, da ginasta Simone Biles e da vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris.

O que aconteceu

Lista não é classificatória. O jornal Financial Times divulgou nesta sexta-feira (6) uma lista contendo 25 mulheres entendidas pela publicação como as mais influentes do mundo. A lista foi dividida entre criadoras, heroínas e líderes. "A influência é exercida de muitas maneiras, por meio de atos políticos, esforços criativos, avanços tecnológicos e construção de comunidade. Seja qual for a forma que assuma, é definida pelo que alcança — mudando o mundo em que vivemos", escreveu Roula Khalaf, editora do Financial Times.

Da esq. para a dir., David Vélez, Edward Wible e Cristina Junqueira, fundadores do Nubank Imagem: Divulgação

Cristina Junqueira foi indicada na categoria "líderes". A cofundadora do Nubank está ao lado de Margrethe Vestager, comissária antitruste da União Europeia (UE); Rachel Reeves, ministra das Finanças do Reino Unido; Lisa Su, diretora-executiva da empresa de semicondutores AMD; Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia; Kamala Harris; Fei-Fei Li, cientista e professora de Stanford; Claudia Sheinbaum, presidente do México; Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu; Julia Hoggett, CEO da London Stock Exchange; e Ruth Porat, presidente e CFO da Alphabet e do Google.

Luiza Trajano homenageou Cristina Junqueira. Além da seleção, o jornal incluiu pequenos textos escritos por outras mulheres explicando por que cada uma das homenageadas é uma líder. No caso de Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, o depoimento foi escrito por Luiza Trajano, empresária e fundadora das lojas Magazine Luiza.

Trajano lembrou passagem de Junqueira por sua empresa. "Poucos sabem, mas nossos caminhos se cruzaram quando ela estava na LuizaCred (joint venture entre Magalu e Itaú). Lá, pude testemunhar seu comprometimento e atenção aos detalhes, e sua busca constante por inovação", escreveu.

Cristina transformou desafios em inovação e construiu soluções que atendem às reais necessidades do mercado. Sua presença nesta lista reflete a importância de reconhecer líderes que moldam o futuro com coragem e visão estratégica, tão importantes no Brasil.

Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza

Quem é Cristina Junqueira

Fundação do Nubank. Formada na USP (Universidade de São Paulo) em engenharia de produção, Cristina Junqueira, junto com David Vélez e Edward Wible, fundou o banco digital Nubank em 2013.

Cristina Junqueira capa da Forbes Imagem: Reprodução / Instagram

Quarta mulher mais rica do Brasil. Com uma fortuna avaliada em R$ 8,61 bilhões, Cristina Junqueira é considerada pela revista Forbes a quarta mulher mais rica do país. Ao lado dela estão, respectivamente, a filantropa Vicky Sarfati Safra, com uma fortuna de R$ 110,17 bilhões; Maria Helena Moraes Scripilliti, co-proprietário da Votorantim S.A, que possui R$ 23,81 bilhões segundo a Forbes; e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, membro do conselho de administração do Itaú e cofundadora e presidente do Instituto Alana, cuja fortuna é de R$ 9,18 bilhões.

Polêmica com Brasil Paralelo. Em junho deste ano, Cristina Junqueira compartilhou nos stories de seu Instagram pessoal um convite que recebeu para a palestra do psicólogo canadense Jordan Peterson, agradecendo com a mensagem: "Muito obrigada pelo convite!". No entanto, o evento tinha como um dos organizadores a empresa Brasil Paralelo, que já teve seus canais desmonetizados pelo STF por difusão de conteúdos falsos. Além de ser acusada de propagar fake news, a empresa, que também produz conteúdos educativos, é criticada por suposto revisionismo histórico em temas como a ditadura militar e a tentativa de assassinato da ativista Maria da Penha.

Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank, no Roda Viva Imagem: REPRODUÇÃO

"Não dá para nivelar por baixo". Antes disso, o nome de Cristina Junqueira já havia sido envolvido em outra polêmica. Durante uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ela foi questionada sobre a dificuldade de contratar pessoas de minorias sociais para cargos-chave no Nubank. Na ocasião, afirmou que "não dá para nivelar por baixo", uma declaração que gerou críticas nas redes sociais e levou a acusações de racismo. Após a repercussão negativa, Junqueira pediu desculpas, reconhecendo que não se expressou da melhor maneira e ressaltando a complexidade de tratar questões relacionadas à diversidade racial.

Não adianta a gente colocar alguém para dentro que não vai ter condição de trabalhar com as equipes que a gente tem, de se desenvolver, de avançar na sua carreira, depois não vai ser bem avaliado.

Cristina Junqueira durante entrevista no programa Roda Viva

Nubank tem uma mulher negra liderando a área de diversidade e inclusão. Ainda durante a entrevista no Roda Viva, Junqueira também mencionou estar "procurando uma pessoa para ser nossa líder global de diversidade e inclusão", mas afirmou enfrentar dificuldades para encontrar profissionais adequados para essa posição e outras em cargos de liderança. Cerca de um ano depois, o Nubank contratou Helena Bertho para chefiar a área de diversidade e inclusão do banco. Em 2022, Bertho foi reconhecida como uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo pela ONU.