'Bati R$ 7 milhões, p*': empresa 'Faria Limer' viraliza por festa de metas

Viralizou no X (antigo Twitter) um vídeo que mostra uma equipe de trabalhadores de um escritório em São Paulo comemorando resultados —com direito a paródia da música "Primeiros Erros" da banda Capital Inicial.

No vídeo, os funcionários, no estilo corporativo "farialimer", anunciam suas metas batidas e pulam em sinal de comemoração: "Bati R$ 7 milhões, p*", diz um deles.

As imagens que já somam quase um milhão de visualizações geraram críticas, piadas e até comparações com a cultura da bolsa de Nova York no filme "O Lobo de Wall Street".

Eu prefiro ter um filho viciado no tigrinho do que um filho Faria Lima pic.twitter.com/Pqdwx8rM51 -- Dudu Guimarães (@Dudu) December 3, 2024

Que empresa é essa?

A equipe mostrada é da G4 Educação. O registro foi feito pelo empresário Alfredo Soares, fundador da empresa que vende programas presenciais e a distância de mentoria e educação em negócios.

A empresa se envolveu em uma polêmica em setembro deste ano depois que o empresário Tallis Gomes disse: "Deus me livre de mulher CEO". Gomes deixou os cargos de CEO e presidente do conselho de administração da empresa.

Nas redes sociais, a empresa faz publicações sobre o mercado de trabalho como "estresse é uma escolha" e com dicas para lidar com "time frouxo" e aumentar a intensidade de trabalho.

Esportista, empresários e até militares atuam como mentores para a empresa. O ex-ministro da economia, Paulo Guedes, o técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, Bernardinho, e o ex-fuzileiro naval americano Robert O'Neill, que alega ser o único militar da Operação Lança de Netuno a atirar para matar Osama Bin Laden, já foram mentores de cursos ou participaram de imersões da G4, que também organiza eventos para empresários.

Companhia vende "acesso" a executivos de alto nível. Por meio da assinatura de clubes exclusivos mantidos pela G4, os membros podem se encontrar com estes profissionais para networking e participação em maratonas de eventos sobre negócios que duram dias.

Empresa combina estratégias de field sales ao modelo remoto. Apesar de apostar na venda de conteúdos como podcasts e cursos a distância, boa parte do marketing que a G4 exerce em suas plataformas está ligada à conexão presencial entre cliente e vendedor. São vendidas experiências e um estilo de fazer negócio —um modelo conhecido como "field sales", a venda de campo.

Repercussão nas redes

Este estilo é cultivado também dentro da empresa. Segundo vídeos nas redes da G4, sua cultura abraça mesmo as comparações com o universo do filme "O Lobo de Wall Street", com Leonardo DiCaprio interpretando um ambicioso corretor da bolsa de Nova York —em que o personagem faz de tudo para enriquecer.

Viral gerou críticas. Muitos comentários dizem não entender o motivo da celebração dos empregados por um dinheiro que supostamente não vai para o bolso deles, outros insinuam que os funcionários ganharam "um Sonho de Valsa do patrão" por bater a meta de vendas dos cursos, enquanto há aqueles que acreditam que as comissões devem ser grandes para justificar a animação toda.

Depois dos Lobos de Wall Street, temos As Ovelhas da Faria. -- Bernardo Brasil? (@BernardoBrasil9) December 3, 2024

Pessoal pensa que tá no filme O lobo de Wall Street. Eu sou do ramo financeiro e tenho vergonha alheia disso aí -- jojoca (@jojoca1997) December 3, 2024

Gente?.menos por favor



Qualquer imobiliária faz esse tipo de comemoração com corretores e não precisa ser da Faria Lima.



Bizarrice -- Narbal Ultra (@narbal_IV) December 3, 2024

Pq eles tão comemorando que ganharam dinheiro pra outro pessoa? -- amaanda (@belooovend) December 4, 2024

Meu maior terror é encontrar um grupo desses no horário do almoço -- saudosista de lembranças que inventei (@monasverso) December 4, 2024

"Eu vendi 5 milhões!!!"

- Salário: R$3,500 + VR + Gympass -- rafeu??? (@ClouRafael) December 4, 2024

Kkkkk eu tb dou risada

Mas os caras tão ganhando dinheiro e a gente aqui rindo disso



??????? -- Fellipe Sardeiro (@Fellipe_sardeir) December 4, 2024

A reportagem do UOL entrou em contato com a G4 Educação. Até o momento, não houve resposta a respeito da repercussão do vídeo do fundador. O espaço segue aberto e, em caso de resposta, a matéria será atualizada.