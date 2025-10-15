Opala, Monza e Kadett: como GM fez carros icônicos voltarem a ser zero-km

O programa Carona desta semana mostra a visita do apresentador Jorge Moraes ao Campo de Provas de Cruz Alta, da General Motors, em Indaiatuba, no interior paulista. Ele foi lá conhecer o programa Chevrolet Vintage, por meio do qual a marca está restaurando exemplares de clássicos como Opala, Monza, Kadett, Omega e D20.

Esses veículos foram adquiridos pela GM que, em parceria com famosas oficinas especializadas em modelos de coleção, voltarão à velha forma, seja do jeito como saíram da fábrica, seja com modificações que modernizam a parte mecânica, mantendo o visual original - intervenção conhecida como "restomod".

Quanto os carros estiverem prontos, serão vendidos por meio de leilão e parte do dinheiro arrecadado será direcionada a projetos sociais do Instituto GM.

GWM no deserto chinês

O Carona também visita a China, onde a colunista Rafaela Borges teve a oportunidade de testar carros da GWM sob os rigores de uma região desértica.

Entre dunas, Rafaela conta e mostra detalhes de dois modelos da marca chinesa que serão vendidos no Brasil: a versão híbrida da recém lançada picape Poer e o SUV 4x4 Tank 500, posicionado acima do Tank 300, que estreou recentemente em nosso mercado.

GWM Poer 500 Imagem: Divulgação

A Poer P500 traz porte semelhante ao da versão a diesel já comercializada no Brasil, mas se diferencia, dentre outros aspectos, ao trazer conjunto mecânico híbrido plug-in - que rende 347 cv de potência combinada e 66 kgfm de torque.

Além disso, a variante híbrida da Poer traz acabamento mais luxuoso e mais itens de conforto e tecnologia ante a versão P30 comercializada aqui.

GWM Tank 500 Imagem: Divulgação

Já o Tank 500 tem aparência de Toyota Land Cruiser e capacidades off-road semelhantes às do clássico da marca japonesa.

Trazendo construção robusta como o Land Cruiser, com carroceria sobre chassi, o Tank 500 mede 5,08 m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,91 m de altura. A distância entre-eixos é de bons 2,85 m.

Para encarar os terrenos mais desafiadores, conta com três bloqueios de diferencial e várias assistências à condução fora de estrada.

A cabine é bem luxuosa e equipada, enquanto a parte mecânica conta com motor V6 turbo híbrido leve com potência de 360 cv e 51 kgfm. No Brasil, poderá trazer a mesma motorização do Tank 300: 2.0 turbo híbrido plug-in, com dois propulsores elétricos, capaz de render 408 cv e 76,5 kgfm.

Novos SUVs híbridos Omoda

Omoda 5 HEV é híbrido com tecnologia e porte semelhantes aos do Toyota Corolla Cross Imagem: Raphael Panaro/UOL

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes mostra detalhes e dirige os SUVS Omoda 5 e Omoda 7 híbridos, que estão chegando ao mercado brasileiro.

O apresentador Jorge Moraes traz detalhes sobre a dupla de utilitários esportivos chineses da Omoda & Jaecoo, que já estão em pré-venda.

O Omoda 5, um híbrido pleno, traz bateria carregada exclusivamente pelo motor a combustão e pelas frenagens e desacelerações. Na pré-venda, está com preço promocional de R$ 170 mil para a versão única SHS-H.

Rival do Toyota Corolla Cross Hybrid, o Omoda 5 mede 4,47 m de comprimento e traz motor 1.5 turbo associado a um propulsor elétrico, gerando potência combinada em torno de 205 cv e cerca de 32 kgfm de torque - os dados oficiais para o mercado brasileiro, com a nossa gasolina com 30% de etanol, ainda serão divulgados.

A média de consumo fica em torno de 20 km/l e a bateria é da também chinesa CATL, maior produtora de baterias para veículos eletrificados no mundo.

Omoda 7 tem o mesmo motor híbrido plug-in do Jaecoo 7 e promete autonomia em torno de 1.200 km Imagem: Jorge Moraes/UOL

Já o Omoda 7 é um híbrido plug-in, cuja bateria também pode ser recarregada na rede elétrica. Na pré-venda, pode ser adquirido por R$ 260 mil, valor que inclui wallbox ou um ano de recarga gratuita somado a um ano de seguro e IPVA 2025 quitado.

O Omoda 7 mede 4,66 m de comprimento e traz bateria Blade de 18,4 kWh - tem, basicamente, o mesmo conjunto mecânico Jaecoo 7, que rende 339 cv e 52 kgfm, com autonomia acima dos 1.200 km com uma carga completa e o tanque cheio.

Por fim, Jorge Mores tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.