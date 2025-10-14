Citroën Basalt leva nota zero em crash test do Latin NCap; veja resultados

O Citroën Basalt obteve desempenho ruim no teste de colisão realizado no Latin NCap, entidade independente responsável por análises de segurança veicular. Com ocorreu com outros carros da Stellantis, o SUV cupê não obteve nenhuma estrela no crash test realizado, mesmo contando com quatro airbags e ESC de série.

Segundo o Latin NCap, o Basalt obteve 39,7% de proteção a ocupantes adultos, 58,35% para crianças, 53,38% para pedestres e 34,88% em assistentes de segurança.

Uma das reclamações da entidade é de que o Basalt não possui airbags laterais para cabeça ou tecnologia ADAS, mesmo como opcionais. Outro ponto é que o teste de impacto lateral de poste foi classificado como zero pontos pelo fato de que o veículo não conta com proteção lateral para cabeça em todas as fileiras.

O Latin NCap ainda relata que o Basalt teria apresentado estrutura instável no teste de colisão frontal e que o pretensor do cinto de segurança do passageiro dianteiro não funcionou como o esperado, resultando em proteção fraca para cabeça e peito.

Por fim, os testes indicaram que a proteção da criança não conseguiu evitar o contato da cabeça do boneco utilizado no impacto lateral.