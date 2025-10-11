Topo

Após transtornos no trânsito de SP, búfalos do Rio Pinheiros vão para sítio

Animais causaram transtornos ao trânsito no município de São Paulo antes da serem levados a sítio no interior de SP Imagem: Rafaela Araújo/Folhapress

Eduardo Passos

Colaboração para o UOL

11/10/2025 05h30

Uma manada de búfalos que vivia às margens do rio Pinheiros, em São Paulo (SP), foi finalmente transferida para um haras em Suzano, na Região Metropolitana, no fim de setembro .

A operação ocorreu após os animais terem sido flagrados nadando no poluído afluente do Tietê e até atrapalhando o trânsito da Zona Sul da capital paulista.

Os búfalos eram criados sem autorização por moradores das imediações do rio.

Em 4 de agosto, agentes da Guarda Civil Metropolitana Ambiental já haviam sido acionados pela EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) após avistar búfalos na região, encontrando os animais em uma Área de Preservação Permanente e até sobre a ciclovia às margens do Pinheiros .

Na ocasião, a Prefeitura autuou a criadora dos animais por dano ambiental e determinou sua retirada imediata, alertando que o descumprimento da ordem poderia acarretar em multa de até R$ 5 mil por cada búfalo.

Mesmo após a notificação, o rebanho continuou circulando livremente pela margem do rio, oferecendo risco a ciclistas e motoristas que passavam pelo local.

De quem eram os animais

Animais eram vistos com frequência nas águas do Pinheiros - Reprodução - Reprodução
A criadora dos búfalos, Ednalva Mendes da Silva, de 59 anos, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que, há meses, não tinha condições financeiras de alimentar os animais e chegou a pedir ajuda para vendê-los.

Inicialmente, ela possuía apenas três búfalos, adquiridos para reprodução e leite, mas o rebanho se multiplicou para cerca de 15 cabeças. Durante o período de seca, a escassez de capim fez com que eles fugissem em busca de alimento nas proximidades do rio .

No dia 26 de setembro, após um acordo com a proprietária, o governo paulista coordenou uma força-tarefa para remover os búfalos e levá-los a um local adequado.

A operação foi conduzida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, via Defesa Agropecuária, em conjunto com a Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde).

Veterinários avaliaram os animais, aplicaram vacinas, vermífugos e realizaram exames clínicos, providenciando o registro de todo o rebanho no sistema oficial de rastreabilidade.

Também foi emitida a GTA (Guia de Trânsito Animal), documento obrigatório que garante a origem e o destino legal dos animais transportados.

Para onde foram

Búfalos foram levados para um haras da zona rural de Suzano, na Região Metropolitana - Divulgação - Divulgação
Todos os 15 búfalos resgatados foram acolhidos em uma propriedade rural de Suzano (SP), onde passam a contar com espaço adequado, acompanhamento veterinário regular e situação sanitária controlada.

De acordo com a Defesa Agropecuária, os animais estavam saudáveis e não apresentavam sinais de maus-tratos, embora o local onde se encontravam fosse impróprio para criá-los .

O secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piai, destacou que a ação garantiu os cuidados necessários e a retirada dos búfalos da água poluída, assegurando que agora eles viverão "em um lugar adequado, com todo o bem-estar garantido" .

Segundo o governo de São Paulo, a responsável pelos búfalos não chegou a ser multada, tendo recebido apenas orientações técnicas após a transferência bem-sucedida.

