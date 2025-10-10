Município com 5 mil habitantes tem gasolina e etanol mais baratos do país

A 130 km de Goiânia, fica a pequena cidade de Itaguari (GO), com cerca de 5 mil habitantes. O município raramente ganha os noticiários e, entre seus poucos destaques, há um polo produtor de lingeries, sem grande volume.

Quando o assunto é combustível barato, entretanto, Itaguari é campeã nacional: por repetidas vezes, registra-se lá tanto o etanol quanto a gasolina mais baratos do Brasil.

No mais recente levantamento da empresa de logística Ticket Log sobre os municípios com os menores preços desses combustíveis, que envolve 21 mil postos no país, Itaguari liderou o ranking O estudo foi obtido com exclusividade pelo UOL Carros.

Durante o mês de setembro, pagou-se R$ 5,49 pelo litro de gasolina e R$ 3,59 pelo litro de etanol na cidade, em média.

Por que Itaguari tem os preços mais baixos

Preços baixos atraem visitantes de outros lugares de Goiás Imagem: Reprodução

Não há um único motivo que explique os preços itaguarinos, mas o principal deles é a produção de etanol na região onde o município está localizado.

No ano passado, Goiás foi o segundo maior produtor de etanol do Brasil, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) - com foco cada vez maior no etanol extraído do milho, o estado ficou atrás apenas de São Paulo.

Como o preço da bomba depende muito do frete, Itaguari sai ganhando, explica Renato Mascarenhas, diretor da rede de abastecimento da Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log.

O município está próximo de centros produtores de etanol e das principais vias de distribuição, de acordo com Mascarenhas.

"Essa posição reduz os gastos com transporte e encurta o trajeto do combustível até as bombas. Com isso, os valores já chegam menores na origem."

Além disso, o governo estadual mantém políticas de incentivo às usinas locais. Assim, graças a benefícios como créditos de ICMS, o preço baixa ainda mais.

Município tem apenas dois postos

Nova fórmula da gasolina brasileira, com mais etanol, contribuiu para 'gasosa' mais barata também Imagem: Divulgação

A indústria do etanol em Goiás é explicação óbvia para o álcool automotivo, mas também vale para a gasolina.

Isso porque, desde agosto, o governo federal determinou que o litro do combustível fóssim vendido nos postos tenha ainda mais etanol na mistura - de 27%, a proporção subiu para 30%.

"Com uma participação maior do etanol na mistura, o valor final da gasolina fica mais atrelado ao preço desse biocombustível", afirma Renato Mascarenhas.

Além da maior presença de álcool na gasolina contribuir para essa queda, também observa-se uma tendência de mantê-los parelhos. Logo, os números do levantamento nacional sugerem que o próprio mercado se ajusta para que um combustível não seja tão mais vantajoso do que o outro.

Por fim, outro fator que ajuda nos preços baixos é o mercado de Itaguari, que, segundo constatou UOL Carros, tem apenas dois postos de combustível.

Ambos atendem os 5 mil moradores e, além disso, ficam a cerca de 20 km de concorrentes de outros municípios. Logo, a briga pelo consumidor local é ferrenha.

"A competição entre os estabelecimentos locais também reforça o cenário e pode ter contribuído para manter o preço final abaixo da média do País no período", reforça Mascarenhas.