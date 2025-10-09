Topo

Tesouros da Fiat: de Palio a Uno, marca tem coleção de raridades na Itália

Do UOL, em São Paulo (SP)

09/10/2025 11h00

O programa Carona visita locais históricos da Fiat na Itália, sua terra natal, e antecipa as comemorações aos 50 anos de presença da montadora no mercado brasileiro - que serão completados em 2026.

Nessa jornada, o apresentador Jorge Moraes vai até a fábrica de Mirafiori, localizada em Turim, onde fica a sede mundial da montadora europeia.

Essa linha de produção de veículos, que já foi a maior da Europa, abriga o Heritage Hub, garagem "secreta" que abriga carros históricos e raros da Fiat, da Abarth, da Lancia, da Alfa Romeo e de outras marcas.

Nesse espaço, há desde carros de competição até itens curiosos, como a geração do Fiat Uno que nunca chegou ao Brasil e lembra uma versão compacta do Tipo, comercializado em nosso mercado na década de 1990.

O local também abriga modelos que marcaram época no Brasil, como o Fiat Palio original, além de Tempra, Tipo e Idea.

Fiat 500 raro e divertido

Fiat 500 Abarth Anniversario - Reprodução - Reprodução
Imagem: Reprodução

Nessa viagem, Moraes também teve a oportunidade de dirigir uma versão para lá de especial e divertida do 500, que nunca foi lançada no Brasil.

Trata-se do 500 695 em versão comemorativa aos 70 anos da marca Abarth - divisão esportiva da Fiat. Lançada em 2020 e com produção limitada a 1.949 unidades, a série especial traz itens aerodinâmicos e visuais exclusivos e é uma legítima representante dos "foguetes de bolso" - automóveis pequenos que aceleram muito e são divertidos de dirigir.

O 500 Abarth 695 70º Anniversario traz motor 1.4 turbo de 180 cv e 25,5 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão manual.

Segundo a fabricante, é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 6,9 segundos e de atingir velocidade máxima de 210 km/h.

Por fim, no quadro Autosserviço, Jorge Moraes explica como fica a autonomia de carros híbridos plug-in quando a bateria da respectiva propulsão elétrica está com pouca carga.

Com a ajuda de um especialista, ele explica que o sistema de gerenciamento de energia é capaz de manter a bateria com carga suficiente, por meio do motor a combustão, para não comprometer o alcance - mesmo com o porta-malas carregado.

