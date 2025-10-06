Uno diferente e outras joias: conhecemos a garagem secreta da Fiat em Turim

A convite da Fiat, o programa Carona visita locais históricos da marca na Itália, sua terra natal, e antecipa as comemorações aos 50 anos de presença da montadora no mercado brasileiro - que serão completados em 2026.

Dentre os endereços fundamentais na trajetória da Fiat, fundada no ano de 1899 em Turim, está a fábrica de Mirafiori, localizada na mesma cidade do norte italiano.

Essa linha de produção de veículos, que já foi a maior da Europa, abriga o Heritage Hub, garagem "secreta" que abriga carros históricos e raros da Fiat, da Abarth, da Lancia, da Alfa Romeo e de outras marcas.

Nesse espaço, há desde carros de competição até itens curiosos, como a geração do Fiat Uno que nunca chegou ao Brasil e lembra uma versão compacta do Tipo, comercializado em nosso mercado na década de 1990.

Na mesma viagem às raízes da Fiat na Itália, Jorge vai até o campo de provas de Balocco, nos arredores de Milão, conhecer o novo Topolino - releitura moderna do clássico compacto, até hoje lembrado com carinho pelos italianos e que hoje dá nome a um charmoso automóvel 100% elétrico urbano que, ao menos na Itália, não requer carteira de motorista.

Ainda em Balocco, Moraes teve a oportunidade de dirigir uma versão para lá de especial e divertida do 500, que nunca foi lançada no Brasil.

Trata-se do 500 695 em versão comemorativa aos 70 anos da marca Abarth - divisão esportiva da Fiat. Lançada em 2020 e com produção limitada a 1949 unidades, a série especial traz itens aerodinâmicos e visuais exclusivos e é uma legítima representante dos "foguetes de bolso" - automóveis pequenos que aceleram muito e são divertidos de dirigir.

O 500 Abarth 695 70º Anniversario traz motor 1.4 turbo de 180 cv e 25,5 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão manual. Segundo a fabricante, é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 6,9 segundos e de atingir velocidade máxima de 210 km/h.

Por fim, no quadro Autosserviço, Jorge Moraes explica como fica a autonomia de carros híbridos plug-in quando a bateria da respectiva propulsão elétrica está com pouca carga.

Com a ajuda de um especialista, ele explica que o sistema de gerenciamento de energia é capaz de manter a bateria com carga suficiente, por meio do motor a combustão, para não comprometer o alcance - mesmo com o porta-malas carregado.