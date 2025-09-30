Metanol: substância compõe gasolina adulterada e abasteceu postos do PCC

Na última semana, dez casos de intoxicação por metanol, entre eles três mortes, foram registrados no estado de São Paulo relacionados ao uso de bebida alcoólica adulterada. A substância, que pode causar desde problemas respiratórios, cegueira e até mesmo a morte dependendo da quantidade ingerida, também está ligada a combustíveis 'batizados' e pode trazer graves problemas ao veículo e ao motorista.

No Brasil, o metanol já foi utilizado como combustível, especificamente entre 1979 e 1981. Isso ocorreu devido a uma escassez temporária de etanol, que era o combustível alternativo predominante na época. Seu uso foi suspenso devido à natureza corrosiva e tóxica. Mas a adulteração de combustíveis com metanol ainda é um problema recorrente.

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) informou em nota ao UOL Carros que "o metanol é classificado como um solvente e seu uso como combustível é proibido no Brasil. As especificações da ANP preveem um máximo de 0,5% de metanol tanto na gasolina quanto no etanol combustível. Caso seja encontrado um percentual acima desse índice, o agente econômico é autuado e o posto de combustíveis pode ser interditado até a remoção do produto contaminado".

O Instituto Combustível Legal (ICL) alerta que o metanol é proibido no Brasil por ser cancerígeno e perigoso na combustão. A adulteração de gasolina e etanol com metanol pode causar um desgaste enorme no motor, resultando em custos elevados de manutenção e riscos à saúde.

Segundo Emerson Kapaz, presidente do ICL, "os casos de adulteração de combustível por metanol representam um problema grave pelo teor cancerígeno e de elevada periculosidade operacional. O pico de elevados níveis de metanol, encontrados na gasolina e no diesel, ocorreram no primeiro semestre do ano passado". Ele destaca que quase 2 milhões de litros de metanol foram importados no último ano.

Kapaz também explicou que o metanol não pode, por lei, ser utilizado para abastecimento de veículos leves e pesados. "Nós trabalhamos com as autoridades do setor para informar e apoiar com inteligência para evitar que o metanol amplie seus impactos no país", afirmou Kapaz.

O engenheiro Erwin Franieck, presidente do Instituto SAE4Mobility, explicou que o metanol é um sub-produto de processos químicos industriais e é usado em outros processos químicos devido ao seu baixo custo. Ele também destacou que o metanol pode causar danos graves à saúde humana.

"Metanol, ao entrar na nossa via respiratória ou via ingestão na nossa corrente sanguínea, é uma molécula que com um efeito mais danoso que o monóxido de carbono, gera após 12 horas de exaustão reações bioquímicas que bloqueiam os rins e promovem uma falência progressiva dos órgãos", comentou Franieck.

O litro de metanol é aproximadamente R$ 1 mais barato que o etanol. Desta forma, quadrilhas passaram a usá-lo para adulterar o combustível. Recentemente, operações da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) apontam que mais de mil postos de dez estados estavam com combustíveis adulterados. Em São Paulo, alguns postos chegaram a comercializar gasolina com até 90% de metanol.

Considerando que 121,7 bilhões de litros de combustível são consumidos por ano no Brasil e que, dentro do volume adulterado (3,5 bilhões), 2,7% está contaminado com metanol, temos um volume potencial de mais de 31 milhões de litros de etanol e gasolina misturados com uma substância que oferece alto risco para a saúde e para a mecânica dos veículos.