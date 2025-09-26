Paralisação das fábricas da Toyota afetará vendas de 2 líderes de mercado

Com a interrupção na produção de veículos no Brasil por tempo indeterminado, devido à destruição causada na última segunda-feira (22) na fábrica de motores de Porto Feliz (SP), a Toyota se prepara para uma inevitável queda nas vendas.

Essa redução vai atingir os três automóveis nacionais da marca japonesa, que são líderes nas respectivas categorias e deixarão de ser oferecidos na rede de concessionárias assim que terminarem os estoques remanescentes.

Ao longo dos primeiros oito meses deste ano, a Toyota figura como a quarta montadora em volume de vendas de automóveis e comerciais leves, somando 121.922 emplacamentos - o que corresponde a participação de mercado de 7,74%

Imagem: Divulgação

O Corolla é um integrante do trio de líderes: com 24.456 emplacamentos de janeiro a agosto, há muito tempo é líder de mercado entre os sedãs médios, com 58,06% de participação na categoria em 2025. No acumulado geral dos sedãs, é o terceiro mais vendido no período, ficando atrás somente de Chevrolet Onix Plus (29.299 unidades comercializadas) e Volkswagen Virtus (24.681).

Ele é montado na unidade de Indaiatuba (SP), que atualmente está parada, e sua fabricação deve ser transferida em 2026 para Sorocaba, que passa por ampliação nas respectivas instalações- a qual vai absorver a maior parte do investimento de R$ 11 bilhões que a Toyota anunciou para o Brasil até 2030.

A fábrica de Sorocaba também está temporariamente inativa e, com isso, deixou de ser produzido outro líder de mercado: o Corolla Cross, sedã médio mais emplacado neste ano, com 44.692 exemplares comercializados nos primeiros oito meses de 2025.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Considerando os SUVs de todos os tamanhos, o Corolla Cross é o terceiro utilitário esportivo mais vendido do Brasil no mesmo período.

Não bastasse isso, a parada em Sorocaba também afeta a produção de um modelo que ainda nem foi lançado e cuja estreia está sem data para acontecer: trata-se do Yaris Cross, cujo lançamento estava previso para a segunda quinzena de outubro, com a expectativa de se tornar o carro mais vendido da Toyota no Brasil - e também o mais barato da montadora no país.

Até o compacto Yaris, que deixou de ser vendido em nosso mercado justamente para dar lugar ao Yaris Cross, foi afetado pela parada nas três fábricas da empresa. Também montado em Sorocaba, ainda é exportado para diversos países da região.

Por outro lado, outros dois campeões de vendas da Toyota mantêm a respectiva produção, justamente pelo fato de serem fabricados fora do Brasil - no caso, na Argentina. E será por meio dessa dupla que a empresa asiática irá se apoiar até reestabelecer a produção local.

Importada da Argentina, a Hilux é líder entre as picapes médias no Brasil, acumulando 32.090 vendas de janeiro a agosto, enquanto o SW4, versão 'fechada' da caminhonete, também vem do país vizinho e hoje é o SUV 4x4 mais emplacado do nosso país, acumulando 10.981 vendas no período.