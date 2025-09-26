Frenagem regenerativa ajuda a economizar no posto; saiba como funciona

A forma de dirigir de cada motorista afeta diretamente o consumo dos veículos. No caso dos carros eletrificados, no entanto, isso também pode ser um aliado para recarregar as baterias do veículo e fazer com que o motorista se preocupe menos com a autonomia.

No programa Carona desta semana, no quadro Autosserviço, o apresentador Jorge Moraes explica como funciona a frenagem regenerativa em modelos eletrificados. O sistema transforma a energia cinética gerada durante a desaceleração em energia elétrica, armazenando-a na bateria para uso posterior.

Moraes mostra que, ao retirar o pé do acelerador ou aplicar os freios, o motor elétrico inverte sua função, atuando como um gerador para recarregar a bateria, aumentando a autonomia e reduzindo o desgaste das pastilhas de freio.

A desaceleração gerada pela frenagem regenerativa ainda costuma ser mais gradual e fluida, melhorando o conforto para o motorista e passageiros.

Novidades do Salão de Munique

O Carona desta semana também traz mais detalhes sobre o Salão de Munique, uma das principais mostras automotivas do mundo. Ao contrário de outros eventos do gênero, boa parte das atrações ficam dispostas pelas ruas da cidade alemã, abertas para o público.

Entre as atrações, destaque para a Renault, que apresentou a nova geração do Clio. O compacto, que não é mais vendido no Brasil, agora chega profundas mudanças no visual e na motorização. Ele agora é um híbrido com motor 1.8 que oferece 160 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos.

A aparência mais esportiva, com grade em destaque, faróis embutidos na carroceria e o estilo cupê, são outros destaques. No interior, conta com painel de instrumentos digital e central multimídia integrados, além de 29 assistências ao motorista.

Outra montadora a marcar presença na mostra foi a Hyundai, que apresentou o modelo Hyundai Concept Three. O carro-conceito deve servir de base para o futuro Ioniq 3, que passará a ser produzido no próximo ano na Europa, posicionado abaixo do Kona elétrico.

Com 4,28 m de comprimento, 1,94 m de largura, 1,42 m de altura e distância entre-eixos de 2,72 m, o hatch médio será vendido com duas opções de motorização, com 204 cv e 313 cv. Já o visual se inspira no Veloster, com teto rebaixado e dianteira com capô arredondado.

Já a Ford aproveitou o Salão de Munique para exibir a versão híbrida plug-in da picape Ranger. Na Alemanha, foi apresentada na versão MS-RT PHEV, mais esportiva e com suspensão rebaixada, exibindo um visual agressivo.

A caminhonete conta com o motor 2.3 turbo ligado a um propulsor elétrico de 75 kW, o que garante uma entrega de 281 cv e 71 kgfm de torque. O câmbio é automático de 10 velocidades.

As marcas chinesas também estiveram presentes no Salão de Munique. A BYD, por exemplo, trouxe a nova geração do Tan, com chega ao Brasil a partir de dezembro com inédita motorização híbrida.

Outro destaque foi o Denza Z9 GT, modelo de luxo da marca chinesa que será comercializado no Brasil. Na versão híbrida plug-in, são 870 cv, enquanto a elétrica conta com 965 cv.