Não faça como Romário: ficar sem combustível detona o seu carro e dá multa

O ex-jogador de futebol e senador Romário passou por um perrengue nesta semana: anteontem, o parlamentar deixou seu BMW X6 ficar sem combustível em uma via da cidade do Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, Romário aparece abastecendo o veiculo com a ajuda de um desconhecido e, na postagem, brinca com a situação:

"Saco vazio não para em pé e carro sem combustível não anda", diz a publicação.

Seja por desleixo, falta de atenção ou busca por um preço mais acessível nos postos, deixar o carro "apagar" por estar com o tanque vazio não traz apenas riscos, especialmente em uma rodovia. Também é uma situação que pode causar danos ao veículo, além de multa e remoção do automóvel.

A famosa "pane seca", expressão que caracteriza a total falta de combustível no tanque, é capaz de render gastos inesperados com o mecânico.

A bomba de combustível deixa de ser refrigerada, por exemplo. Nessa condição, o tanque não tem liquido o suficiente para manter a temperatura da bomba e aos poucos ela vai superaquecendo e impedindo o funcionamento correto do veículo..

Além disso, dirigir com o ponteio na reserva pode mandar sujeira para o sistema de injeção, alertam especialistas em mecânica automotiva.

Também vale destacar que a reserva do tanque do veículo não é um reservatório à parte e, quando a respectiva luz no painel acende, a quantidade de combustível restante varia de acordo com o modelo do carro.

Pode variar entre cinco e dez litros - a informação consta do manual do proprietário.

Recomenda-se manter o volume próximo ou acima de 1/4 da capacidade total do tanque - ou seja, evite ficar na reserva.

Tanque vazio é infração de trânsito

As concessionárias que administram rodovias disponibilizam sistema de guincho gratuito para situações de pane em geral. Também há os proprietários que contrataram serviço de assistência 24 horas. Mas, se um agente de trânsito flagrar você parado com o tanque vazio, aí pode pesar no seu bolso.

Marco Fabrício Vieira, conselheiro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo) e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), explica que a "pane seca" é tipificada como infração de trânsito no Artigo 180 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Segundo o especialista, a penalidade para quem "tem o veículo imobilizado na via por falta de combustível", como determina a legislação, é multa para infração de natureza média, no valor de R$ 130,16, mais quatro pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, o referido artigo prevê a remoção do veículo até que ele seja regularizado - ou seja, abastecido.

Além das penalidades mencionadas, se o carro ficar parado em um local irregular, o que é frequente nesses casos, poderão ser aplicadas mais multas.

Pode comprar combustível em garrafa PET?

Quem já ficou parado por "pane seca" provavelmente já deixou o carro estacionado e, munido de uma garrafa PET, dirigiu-se a pé ou de carona até um posto para comprar alguns litros de combustível apenas para rodar alguns quilômetros e completar o abastecimento.

Hoje, no entanto, a grande maioria dos postos não aceita vender combustível nessas garrafas ou em outros reservatórios improvisados. Esse hábito, inclusive, é oficialmente proibido.

A Portaria 141/2019 do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) estabelece o RTQ (Regulamento Técnico da Qualidade) para embalagens reutilizáveis no mercado varejista de combustíveis automotivos.

Isso signitica que o transporte de combustível para reabastecimento só pode ser feito por meio de embalagens certificadas pelo Inmetro, por questão de segurança.