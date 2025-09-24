BYD usa Salão de Munique para exibir SUV híbrido que virá ao Brasil

O programa Carona desta semana mostra novidades que as montadoras apresentaram no Salão de Munique, uma das principais mostras automotivas do mundo. Além das tradicionais marcas europeias, as chinesas também marcaram presença no evento, em especial a BYD - que apresentou a atualização do Tan, que virá ao Brasil.

O SUV chega ao nosso país a partir de dezembro e deve contar com a estreia da inédita motorização híbrida - até então contava apenas com versão elétrica.

Outro destaque foi o Denza Z9 GT, modelo de luxo da marca chinesa que será comercializado no Brasil. Na versão híbrida plug-in, são 870 cv, enquanto a elétrica conta com 965 cv.

Entre as atrações europeias, destaque para a Renault, que apresentou a nova geração do Clio. O compacto, que não é mais vendido no Brasil, agora chega profundas mudanças no visual e na motorização. Ele agora é um híbrido com motor 1.8 que oferece 160 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos.

A aparência mais esportiva, com grade em destaque, faróis embutidos na carroceria e o estilo cupê, são outros destaques. No interior, conta com painel de instrumentos digital e central multimídia integrados, além de 29 assistências ao motorista.

Outra montadora a marcar presença na mostra foi a Hyundai, que apresentou o modelo Hyundai Concept Three. O carro-conceito deve servir de base para o futuro Ioniq 3, que passará a ser produzido no próximo ano na Europa, posicionado abaixo do Kona elétrico.

Com 4,28 m de comprimento, 1,94 m de largura, 1,42 m de altura e distância entre-eixos de 2,72 m, o hatch médio será vendido com duas opções de motorização, com 204 cv e 313 cv. Já o visual se inspira no Veloster, com teto rebaixado e dianteira com capô arredondado.

Já a Ford aproveitou o Salão de Munique para exibir a versão híbrida plug-in da picape Ranger. Na Alemanha, foi apresentada na versão MS-RT PHEV, mais esportiva e com suspensão rebaixada, exibindo um visual agressivo.

A caminhonete conta com o motor 2.3 turbo ligado a um propulsor elétrico de 75 kW, o que garante uma entrega de 281 cv e 71 kgfm de torque. O câmbio é automático de 10 velocidades.

Como funciona a frenagem regenerativa

O Carona desta semana, no quadro Autosserviço, explica como funciona a frenagem regenerativa em modelos eletrificados. O sistema transforma a energia cinética gerada durante a desaceleração em energia elétrica, armazenando-a na bateria para uso posterior.

Jorge Moraes explica que, ao retirar o pé do acelerador ou aplicar os freios, o motor elétrico inverte sua função, atuando como um gerador para recarregar a bateria, aumentando a autonomia e reduzindo o desgaste das pastilhas de freio.

A desaceleração gerada pela frenagem regenerativa ainda costuma ser mais gradual e fluida, melhorando o conforto para o motorista e passageiros.