Temporal arranca teto e destrói parte de fábrica da Toyota em São Paulo

Um forte temporal provocou graves danos à fábrica da Toyota em Porto Feliz (SP) na tarde dessa segunda-feira (22). O vendaval arrancou parte do teto da unidade que produz os motores da linha Corolla e Corolla Cross. Consequentemente, a fabricação foi interrompida e o local foi interditado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez pessoas ficaram levemente feridas. A Toyota afirmou não ter relatos de fatalidades.

Houve "danos graves" à estrutura; Toyota ainda estuda dimensão completa dos estragos Imagem: Reprodução

O que aconteceu

Tempestade atingiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz — a 130 km da capital - por volta das 13h de segunda-feira.

Segundo a Defesa Civil, houve ventos de até 90 km/h. Consequentemente, ocorreram "danos severos à estrutura da fábrica", disse a Toyota ao UOL Carros.

As rajadas arrancaram o teto da unidade fabril e, com isso, a chuva atingiu a linha de produção. Imagens feitas por funcionários mostram o interior alagado e um veículo virado no pátio.

Devido aos estragos, o local foi isolado para vistoria da Defesa Civil. A montadora informou que não há prazo para retomada das atividades.

Um relatório de danos está sendo preparado para entender a extensão dos impactos. Neste sentido, a empresa está acompanhando cuidadosamente a situação, oferecendo todo o suporte necessário aos colaboradores e parceiros que atuavam no local Toyota, em comunicado

A prefeitura de Porto Feliz decretou estado de emergência e mobilizou equipes municipais, Bombeiros e Defesa Civil para atendimento à população e desobstrução de vias.

Fábrica de motores foi inaugurada há 9 anos e emprega cerca de 700 pessoas Imagem: Divulgação

O complexo de Porto Feliz é a principal fábrica de motores da Toyota na América Latina, tendo sido inaugurada em 2016. A unidade é responsável pelo fornecimento da propulsão dos Corolla e Corolla Cross montadoras em Sorocaba (SP).

A unidade emprega cerca de 700 pessoas e produz mais de 100 mil motores por ano, incluindo variantes híbridas flex.