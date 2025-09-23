Chapolin: como controle remoto de portão vira ferramenta para furtar carros

Colunista do UOL e do UOL, em São Paulo (SP)

Imagine a cena: entrar no seu carro, perceber que alguns objetos foram furtados, mas não encontrar nenhum indício de arrombamento.

Trata-se de um golpe em que os criminosos usam um instrumento chamado "Chapolin", semelhante ao controle remoto de portões, ou até mesmo o próprio controle, para impedir o travamento das portas do veículo.

É quase impossível perceber o crime no momento em que ele acontece. Normalmente, alguém fica escondido, esperando a vítima se posicionar para travar o carro para, simultaneamente, acionar o dispositivo.

Quando os dois sinais são emitidos ao mesmo tempo, a informação de travamento das portas não chega ao seu destino. Após o proprietário se afastar, os criminosos abrem o veículo com tranquilidade e levam os objetos de valor em segundos. Por isso, a dica é sempre checar se o carro está realmente fechado.

Em um vídeo gravado em suas redes sociais, o policial militar Cabo Almeida, de Pinhais, no Paraná, mostra como o golpe acontece. Os criminosos ficam segurando o dispositivo enquanto o proprietário trava o carro. A atitude, segundo ele, "isola" o sinal da chave.

Veja dicas para evitar ataques no trânsito



UOL Carros conversou com o policial federal e instrutor de defesa pessoal Fábio Henriques e também reuniu orientações disponíveis no Manual de Auto Proteção da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Veja abaixo dicas para não se tornar um alvo de criminosos.

Nunca reaja nem negocie com assaltantes

É possível antever a possibilidade de ataques para não ser pego de surpresa. Se mesmo assim acontecer a abordagem criminosa, a regra de ouro é nunca reagir.

"Quanto mais cedo você identificar a iminência de uma crise, mais opções terá para evitá-la. Contudo, em caso de assalto, a orientação é entregar os bens materiais sem discutir. A prioridade é sair ileso da situação", recomenda a polícia.

Não fique dentro do carro em via pública

Imagem: iStock/Getty Images

Fábio Henriques orienta a se aproximar do veículo já com a chave na mão, se ela não for do tipo presencial. Após entrar no carro, tranque imediatamente as portas, dê a partida no motor e vá embora o quanto antes.

"Seja rápido no embarque e no desembarque do veículo, pois esse é o momento de maior vulnerabilidade. Se puder, não deixe o automóvel na rua", orienta o policial federal.

Fique atento ao entrar e sair do veículo

Imagem: Getty Images

Outra recomendação é observar o entorno do veículo antes de estacionar. Se possível, dê a volta no quarteirão para verificar a presença de alguém suspeito nos arredores de onde você pretende deixar o carro.

Na hora de ir embora, faça a mesma coisa: se você constatar alguma atitude suspeita, não se aproxime do veículo.

Não deixe o veículo ligado com criança dentro

Imagem: Getty Images

Outro erro comum é sair do automóvel com o motor ligado, as portas destravadas e algum ocupante no seu interior - especialmente crianças.

Mesmo se a parada for rápida, existe a chance de bandidos levarem o carro com alguém dentro.

"Os criminosos buscam oportunidades. Não corra esse risco", alerta Henriques

Não deixe objetos visíveis dentro do carro

Imagem: Divulgação

Estacionar o veículo com bolsas e outros objetos visíveis atrai bandidos. Mesmo que não sejam itens de valor, sua exposição já pode ser suficiente para motivar arrombamentos e furtos.

A situação pode ficar ainda pior: existe o risco de um ou mais criminosos ficarem aguardando a chegada do motorista para assaltá-lo, assim que ele destravar as portas.

Não pare o carro para desconhecidos

Imagem: Shutterstock

Uma tática recorrente de assaltantes é simular pane mecânica, especialmente em localidades ermas e à noite. Motoristas bem intencionados param, com a intenção de ajudar, e acabam caindo em uma armadilha.

"Se você passar por pessoas pedindo ajuda, por falha mecânica ou acidente, não pare. Telefone para a polícia ou para o serviço de resgate e peça socorro", recomenda o Manual de Auto Proteção da PM.

Nunca rode com portas destravadas e vidros abertos

Certifique-se de que as portas estejam sempre trancadas com o veículo em movimento. Hoje, muitos carros travam automaticamente as portas acima de determinada velocidade, porém, nem todos são assim.

Procure transitar com as janelas fechadas. Isso reduz o risco de abordagem por assaltantes em paradas rápidas, como em semáforos, por exemplo.

Não aceite ajuda mecânica de estranhos

Criminosos podem sabotar o carro enquanto ele estiver parado na rua. A estratégia funciona para renderem o motorista em seguida, segundo a PM

Fique alerta se o veículo apresentar pane mecânica logo após a saída. Desconfie se em seguida aparecer algum estranho oferecendo ajuda e recuse-a. "Pode se tratar de uma armadilha. Chame o socorro de urgência de sua confiança", recomenda a corporação.

Pare o automóvel em local iluminado para pedir auxílio, como um posto de combustível.

Fique atento ao parar no semáforo

Imagem: Shutterstock

Criminosos se aproveitam de semáforos e lombadas, onde o condutor é obrigado a parar ou a reduzir a velocidade, para agirem. Se o motorista estiver distraído, esse é outro gatilho para ações criminosas.

Não deixe de observar ao redor e verifique a eventual aproximação de suspeitos.

Não abra as portas do carro a distância

Imagem: Reprodução

Abra as portas apenas no momento de entrada. Na hora de estacionar, saia do veículo o mais rapidamente possível e tranque o veículo em seguida.

*Com informações de matéria publicada em 29/01/2024