Fiat Grande Panda: já dirigimos o compacto que estreia no Brasil em 2026

A Fiat prepara a chegada de modelos inéditos e também o lançamento de nova geração de carros atualmente comercializados no Brasil.

A partir de 2026 até 2030, a marca italiana irá lançar um carro por ano, fruto de investimento de R$ 30 bilhões programado para o nosso mercado no período.

A primeira novidade a estrear será um hatch compacto, que terá a missão de ocupar o lugar que hoje é do Argo na gama da Fiat.

Imagem: Divulgação

Basicamente, esse veículo será o Grande Panda, que a Fiat lançou há alguns meses na Europa, com modificações para o mercado brasileiro - e, possivelmente, trazendo um nome diferente. Quem sabe, a Fiat vai batizar o lançamento como Uno, mas isso é apenas especulação.

A convite da Fiat, como parte das comemorações dos 50 anos de presença da montadora europeia no Brasil, que serão completados em 2026, o UOL Carros foi até o Campo de Provas de Balocco, nos arredores de Milão, na Itália, para conhecer de perto - e dirigir - o Grande Panda.

Na Europa, o modelo traz motorizações elétrica e híbrida leve, combinando propulsor 1.2 turbo a gasolina com outro elétrico, com arquitetura de 48 volts.

No Brasil, nossa aposta é de que o Grande Panda, ou seja lá como será chamado, vai trazer motor 1.0 de três cilindros da família Firefly, em variantes aspirada e turbo T200, possivelmente com sistema híbrido leve de 12 volts, que já equipa Fiat Pulse e Fastback, além de Peugeot 208 e 2008.

A base estrutural do novo modelo da Fiat, por sinal, é a mesma já utilizada nos Peugeot e Citroën nacionais - não é por acaso, portanto, que o Grande Panda traz medidas e muito parecidas com as do nosso C3.

Confira no vídeo acima mais detalhes sobre o Grande Panda e nossas primeiras impressões ao volante do compacto.

*Viagem a convite da Fiat