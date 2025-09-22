Peça do Fiat Fastback vira alvo de ladrões em furtos que levam segundos

Volta e meia, determinados carros vendidos no Brasil sofrem com roubo de itens específicos, muitas vezes instalados na parte de fora da carroceria. As vítimas da vez vêm sendo os Fiat Fastback: o SUV cupê sofre com o furto das câmeras de ré, instaladas na tampa do porta-malas.

Na internet, há relatos de bandidos que gastaram segundos na ação, ao mesmo tempo que donos já instalam kits próprios a fim de impedir a ação dos ladrões.

Fiat Fastback Imagem: Divulgação

O que aconteceu

Reportagem de UOL Carros encontrou relatos de diferentes donos de Fiat Fastback que tiveram suas câmeras de ré furtadas nos últimos meses.

Em comum, os proprietários relatam ter deixado o carro estacionado em local público, constatando a falta do item posteriormente.

Em um dos incidentes, o dono afirmou ter consultado câmeras de segurança do local, que mostraram o ladrão levando alguns segundos para agir.

O furto é realizado puxando, com força, a peça. Algumas vítimas relataram que a ação também danificou os cabos que transmitem as imagens à central multimídia.

Na internet, já há quem improvisou uma trava para o dispositivo do SUV Imagem: Reprodução

Na maioria das vezes, o roubo de peças serve para abastecer o mercado paralelo, onde os itens são revendidos a preços menores.

Na concessionária, a câmera de ré sai por cerca de R$ 2.000. Em lojas online, é possível encontrá-la por menos da metade do preço. O guia de garantia do carro, entretanto, alerta que instalações paralelas podem comprometer a proteção de fábrica.

Quem ainda não sofreu com o furto, tenta se antecipar ao risco: em grupos online, já há donos que compartilham projetos improvisados para deter a remoção da câmera. Esses consistem em fixar a peça com parafusos especiais. Ainda que não sejam à prova de furto, os parafusos atrasam o processo de remoção da câmera, desincentivando a ação dos ladrões.

Itens furtados são vendidos por menos no mercado paralelo Imagem: Divulgação

O que diz a Fiat

Em nota, a Stellantis diz que está "ciente" e "atenta" quanto aos relatos dos furtos de câmera de ré do Fiat Fastback.

Ao UOL Carros, a empresa informou que "a rede de concessionários está disponível para suporte e orientação aos clientes que tiverem este inconveniente e recomenda que sempre procure as autoridades para relatar o ocorrido".