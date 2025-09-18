Carro híbrido não é tudo igual: veja diferenças para diversos tipos de uso

Os carros híbridos ainda trazem dúvidas para alguns motoristas, em especial no que diz respeito à recarga. Será que todo carro precisa ser ligado na tomada? Esta e outras questões são explicadas pelo apresentador Jorge Moraes em mais uma edição do programa Carona.

No quatro Autosserviço, Moraes explica as diferenças entre os diferentes tipos de veículos híbridos. Combinando propulsão a combustão e elétrica, estes carros trazem benefícios como redução no consumo e nas emissões de poluentes, sem dependerem necessariamente da disponibilidade de pontos de recarga.

Destaque para os híbridos plug-in, que trazem baterias maiores, que podem ser recarregadas na rede elétrica e são reabastecidas por meio do motor a combustão e do aproveitamento da energia de frenagens e desacelerações.

Tais veículos, caso as respectivas baterias sejam reabastecidas regularmente, permitem rodar distâncias consideráveis sem gastar uma gota de combustível. No modo híbrido, com a bateria do sistema elétrico carregada, proporcionam baixíssimo consumo de combustível.

Também há os chamados híbridos plenos, cuja bateria é menor e sua recarga acontece exclusivamente por meio do motor térmico e da própria movimentação do veículo. Dispensam a necessidade de recarga e alternam automaticamente o uso do motor a combustão e elétrico para oferecer baixo consumo.

Existem, ainda, os chamados híbridos leves, cujo sistema elétrico é formado por um pequeno motor gerador que não chega a tracionar diretamente as rodas, mas desonera o propulsor convencional para diminuir emissões e consumo. Tal motor gerador também cumpre a função de arranque do motor a combustão.

Novidades do Salão de Munique

Nesta semana, o Carona visita o Salão de Munique, um dos principais eventos automotivos da Europa. Na edição de 2025, a exposição reforça o foco nos carros elétricos e híbridos de marcas tradicionais e de montadoras chinesas que- a exemplo do Brasil, começam a se destacar no continente europeu ao combinarem preços mais acessíveis com eletrificação.

A Volkswagen, por exemplo, levou para o salão novidades da sua linha de veículos 100% elétricos ID - dentre eles, o conceito ID. Cross, SUV a bateria com porte de T-Cross que antecipa elementos da próxima geração do utilitário esportivo mais vendido do Brasil.

VW ID. Cross Imagem: Daniel Neves/UOL

A Mercedes-Benz, por sua vez, revelou o carro-conceito elétrico AMG GT XX, com mais de 1.300 cv de potência e quatro portas, e promoveu a estria do novo GLC totalmente elétrico, que traz grade iluminada e chega para substituir o EQC.

Por sua vez, a BYD, que recentemente começou a operar na Europa, destacou no Salão de Munique a versão perua do sedã Seal, que no Brasil faz sucesso ao entregar alto desempenho nas acelerações a um custo mais baixo.

Para os saudosos do Chevrolet Corsa, saibam que o hatch segue firme e forte no mercado europeu como Opel Corsa. Dona da Opel, a Stellantis deixou claro que o compacto terá visa longa ao apresentar um conceito que antecipa novidades da sua próxima geração.

BMW iX3 Imagem: Jorge Moraes/UOL

Já a BMW, cuja sede mundial fica justamente em Munique, apostou suas fichas no novo iX3, variante elétrica do SUV médio que revela elementos de design e tecnologia que em breve estarão no sedã Série 3 e em outros modelos da montadora - como o painel de instrumentos digital instalado em toda a extensão da base do para-brisa.

Perto de estrear no Brasil em parceria com a Caoa, a chinesa Changan também foi destaque no evento e exibiu veículos elétricos de submarcas como a Avatr.